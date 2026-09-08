Најављен реципроцитет: Вучић се огласио о потезу Конаковића

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић најавио је мјеру реципроцитета након потеза министра спољних послова у Сајвету министара Елмедина Конаковића да повуче дипломате из Амбасаде БиХ у Београду.
"Када донесете одлуку да протјерате нечије дипломате, морате да размишљате хоће ли неко други да протјера ваше дипломате", истакао је Вучић.
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Вучић је рекао да у Сарајеву мисле да су у Србији наивни и да ће да протјерају дипломате које је кандидовала Република Српска, умјесто оних које је кандидовало Сарајево.
"Нећемо да журимо. Не желимо да улазимо у матрицу хистеричних реакција. Видјели сте да сам ћутао два дана, ријеч нисам рекао, желећи да их пустим да сву своју мржњу искажу", додао је Вучић.
Поводом оштрих реакција, напада и пријетњи због сахране генерала Ратка Младића, Вучић је рекао да се могла видјети хистерична лавина напада из Сарајева, Приштине, Загреба и Подгорице, али да то ништа није посебно изнађујуће.
Он је навео да је процјена да је на сахрани било између 120.000 и 150.000 људи, уз оцјену да их је највише било из Београда и централне Србије.
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"Главна мета напада била је Србија. То није због тога што је сахрањен Младић. Многи су жељели да имамо пасја гробља у Србији, да Младић буде сахрањен како је био склоњен Драгољуб Дража Михаиловић", рекао је Вучић за РТС.
Говорећи о лицемјеру Запада и многих из региона, Вучић је открио да у Холандији нису дали да генерала Младића обуку у војну униформу, док је у Хрватској 2008. године Динко Шакић сахрањен у нацистичкој усташкој униформи на загребачком Мирогојну.
Вучић је подсјетио и да су хрватски званичници изразили саучешће када се у Хагу убио Слободан Праљак, а у хрватском Сабору је донесена одлука да се пресуде Хашког трибунала против Хрвата поргласе неправедним и неприхватљивим.
Он је указао и да су сахрани Расима Делића, који је ратни злочинац који је директно одговоран за одсијецање српских глава, сви званичници Сарајева присуствовали и комеморативним сједницама.
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