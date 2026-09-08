Logo

Најављен реципроцитет: Вучић се огласио о потезу Конаковића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 20:59

Коментари:

0
Најављен реципроцитет: Вучић се огласио о потезу Конаковића
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Предсједник Србије Александар Вучић најавио је мјеру реципроцитета након потеза министра спољних послова у Сајвету министара Елмедина Конаковића да повуче дипломате из Амбасаде БиХ у Београду.

"Када донесете одлуку да протјерате нечије дипломате, морате да размишљате хоће ли неко други да протјера ваше дипломате", истакао је Вучић.

Народна скупштина Србије

Србија

Распушта се Скупштина Србије: Ово је коначан датум избора

Вучић је рекао да у Сарајеву мисле да су у Србији наивни и да ће да протјерају дипломате које је кандидовала Република Српска, умјесто оних које је кандидовало Сарајево.

"Нећемо да журимо. Не желимо да улазимо у матрицу хистеричних реакција. Видјели сте да сам ћутао два дана, ријеч нисам рекао, желећи да их пустим да сву своју мржњу искажу", додао је Вучић.

Поводом оштрих реакција, напада и пријетњи због сахране генерала Ратка Младића, Вучић је рекао да се могла видјети хистерична лавина напада из Сарајева, Приштине, Загреба и Подгорице, али да то ништа није посебно изнађујуће.

Он је навео да је процјена да је на сахрани било између 120.000 и 150.000 људи, уз оцјену да их је највише било из Београда и централне Србије.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Након 30 година Срби се поново протерују из Сарајева - то неће остати без одговора

"Главна мета напада била је Србија. То није због тога што је сахрањен Младић. Многи су жељели да имамо пасја гробља у Србији, да Младић буде сахрањен како је био склоњен Драгољуб Дража Михаиловић", рекао је Вучић за РТС.

Говорећи о лицемјеру Запада и многих из региона, Вучић је открио да у Холандији нису дали да генерала Младића обуку у војну униформу, док је у Хрватској 2008. године Динко Шакић сахрањен у нацистичкој усташкој униформи на загребачком Мирогојну.

Вучић је подсјетио и да су хрватски званичници изразили саучешће када се у Хагу убио Слободан Праљак, а у хрватском Сабору је донесена одлука да се пресуде Хашког трибунала против Хрвата поргласе неправедним и неприхватљивим.

Он је указао и да су сахрани Расима Делића, који је ратни злочинац који је директно одговоран за одсијецање српских глава, сви званичници Сарајева присуствовали и комеморативним сједницама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Србија

Александар Вучић

Елмедин Конаковић

Коментари (0)

Више из рубрике

Народна скупштина Србије

Србија

Распушта се Скупштина Србије: Ово је коначан датум избора

2 ч

0
Двије куће за 22 евра

Србија

Двије куће и огроман плац за 22.000 евра

3 ч

0
Србија реаговала на Конаковићеву одлуку: "Још један неконструктиван потез"

Србија

Србија реаговала на Конаковићеву одлуку: "Још један неконструктиван потез"

4 ч

0
Вулић: Конаковићев предизборни политички перформанс

Србија

Вулић: Конаковићев предизборни политички перформанс

6 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

49

Туристкињу у Пули упозорила на пожар, њен потез ју је шокирао

22

47

Поднесена пријава против Мила Ђукановића

22

42

Олимпијакос се опростио од Ковачевића

22

34

Не бацајте талог кафе: Помијешајте га с овим састојком и искористите за чишћење

22

12

Орбан упозорава: Мађарској пријети дужничко ропство

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима