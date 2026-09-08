Србија реаговала на Конаковићеву одлуку: "Још један неконструктиван потез"

Аутор:АТВ редакција
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Министарство иностраних послова Србије реаговало је на одлуку министра иностраних послова БиХ Елмедина Конаковића о протјеривању двоје дипломата из Амбасаде Србије у Сарајеву, оцијенивши је као "још један неконструктиван потез" и најавивши да ће сагледати могуће посљедице по дипломатске односе и интересе грађана двије земље.
Из Министарства су поручили да таква одлука не доприноси добросусједским односима, регионалној стабилности нити, како су навели, пријеко потребном смиривању политичких тензија.
Сагледаће правне и политичке аспекте
"Република Србија неће доприносити таквој спирали ескалације, али ће пажљиво сагледати све правне и политичке аспекте најављених одлука, укључујући питање надлежности и процедура за њихово доношење, као и њихове могуће посљедице по дипломатске односе и интересе грађана Србије и Босне и Херцеговине", саопштило је Министарство иностраних послова Србије.
У саопштењу је посебно истакнуто да у Београду забрињавају Конаковићеви потези и начин на који, према оцјени Министарства, користи теме из прошлости.
БиХ
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"Посебно забрињава што господин Конаковић у континуитету посеже за ескалацијом и што изузетно тешке и болне теме из наше заједничке прошлости користи као инструмент дневне политике и изборне кампање. Таква питања захтијевају одговорност и озбиљан дијалог, а не политичку инструментализацију и једностране потезе који додатно продубљују подјеле", наводи се у саопштењу.
Додаје се да Србија остаје опредијељена за мир, стабилност и дијалог.
"Србија ће поступати одговорно, одмјерено и у складу с међународним правом, не дозвољавајући да предизборна реторика било ког појединца одређује будућност односа два сусједа", поручили су из Министарства.
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