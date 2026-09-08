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Дарко Шарић поднио захтјев за условни отпуст

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08.09.2026 13:53

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Дарко Шарић поднио захтјев за условни отпуст

Дарко Шарић, који служи казну затвора од 14 година због шверца 5,7 тона кокаина из Америке у Европу, поднио је захтјев за условни отпуст.

Сједница по том захтјеву је заказана за 18. септембар, сазнаје Тан‌југ.

На данашњем суђењу групи оптуженој за убиства припадника "шкаљарског клана" међу којима је и Шарић, тужилац је рекао да је поднијет захтјев за условни отпуст.

Шарићеви браниоци су поднијели захтјев, пошто је он одслужио двије трећине казне на коју је правоснажно осуђен.

Он се предао 2014. године српском правосуђу, у ком тренутку је за њима била расписана потјерница због поступка за кријумчарење кокаина.

Поред тога, првостепеном пресудом Шарић је осуђен на казну затвора од шест година јер је организовао криминалну групу чији припадници су осуђени за неколико кривичних дјела са циљем дискредитације Небојше Јоксовића, који је био свједок сарадник у поступку за трговину дрогом.

О тој пресуди ће одлучивати Апелациони суд у Београду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Darko Šarić

условни отпуст

Затвор

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