Шкода разматра укидање модела Суперб

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шкода разматра могућност укидања модела Суперб због пада потражње за лимузинама и караванима, али и велике реорганизације понуде модела унутар Фолксваген групе, потврдио је директор Шкоде Клаус Целмер.
Октавија је већ 30 година један од кључних модела чешког произвођача, док је већи Суперб представљен 2001. године. Шкода је већ показала концепт Вижн О (Vision O), који најављује нову генерацију електричне Октавије на ССП (SSP) платформи, а димензијама се налази између актуелне Октавије и Суперба. Ову помало невјероватну најаву доноси британски Аутокар.
Фолксваген група планира да до 2035. године смањи број модела за око 50 одсто како би остварила веће уштеде. Шкода је тренутно једна од најпрофитабилнијих марки у групи, с маржом од 8,5 одсто у првој половини године, али Целмер упозорава да успјех сам по себи не гарантује будућност појединих модела, преноси Аутоблог
„Веома смо поносни на Суперб и волимо Октавију“, рекао је Целмер.
„Али лимузине и каравани више нису у успону. Нова платформа нуди флексибилност све до димензија Суперба, па разматрамо да ли нам је потребан посебан модел за оба сегмента или паметније рјешење које би покривало оба.“
Иако је Вижн О првобитно био замишљен као замјена за Октавију, успоравање преласка на електрична возила могло би да продужи животни вијек моделима са моторима са унутрашњим сагоријевањем. Шкода разматра и верзију са системом за продужавање домета (range-extender) за будући модел.
До сада је продато више од седам милиона примјерака Октавије и 1,6 милиона возила Суперб.
Целмер је истакао да се одлуке сада доносе на нивоу цијеле групе, при чему се свака марка усмјерава на одређене сегменте тржишта. Примјера ради, само ће Фолксваген развијати електрични градски аутомобил, док Шкода разматра могућност производње електричне Фабије.
Модел Шкода Пик (Peaq) представљен је као једини масовни електрични СУВ са седам сједишта унутар групе.
„Ове одлуке о портфељу могу да изгледају изненађујуће из перспективе поједине марке, али посматрано на нивоу групе имају смисла“, закључио је Целмер, додајући да Шкода мора да задржи добру пословну кондицију како би остала конкурентна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
4 д0
Ауто-мото
6 д0
Ауто-мото
6 д0
Ауто-мото
1 седм0
Најновије
Најчитаније
16
35
16
33
16
30
16
20
16
17
Тренутно на програму