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Додик са Херцогом: Српска поуздан партнер Израела

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08.09.2026 15:12

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик са израелским предсједником Исаком Херцогом у Јерусалиму да Република Српска.
Фото: Screenshot/X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је након сусрета са израелским предсједником Исаком Херцогом у Јерусалиму да Република Српска остаје поуздан партнер Израела и да ће наставити да чува и јача односе засноване на поштовању, повјерењу и заједничким вриједностима.

Додик је нагласио да Српска и Израел дијеле разумијевање које се гради на историји, борби за опстанак и праву народа да живи слободно на својој земљи.

"Српски и јеврејски народ повезују страдање, памћење и одбрана идентитета и наши сусрети увијек су потврда дуготрајног пријатељства и савезништва", навео је Додик на "Иксу".

Он је оцијенио да је сусрет са Херцогом био искрен, пријатељски и пун међусобног поштовања, те је захвалио предсједнику Израела за гостопримство и отворен разговор.

Састанку је присуствовала и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.

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Тагови :

Милорад Додик

Исак Херцог

Израел

СНСД

Јерусалим

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