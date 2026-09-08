Додик са Херцогом: Српска поуздан партнер Израела

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је након сусрета са израелским предсједником Исаком Херцогом у Јерусалиму да Република Српска остаје поуздан партнер Израела и да ће наставити да чува и јача односе засноване на поштовању, повјерењу и заједничким вриједностима.
Додик је нагласио да Српска и Израел дијеле разумијевање које се гради на историји, борби за опстанак и праву народа да живи слободно на својој земљи.
"Српски и јеврејски народ повезују страдање, памћење и одбрана идентитета и наши сусрети увијек су потврда дуготрајног пријатељства и савезништва", навео је Додик на "Иксу".
У Јерусалиму сам разговарао с предсједником Израела Исаком Херцогом @Isaac_Herzog , заједно са директорицом Канцеларије за међународну сарадњу Аном Тришић Бабић @anatrisicbabic . Разговор је био искрен, пријатељски и пун међусобног поштовања.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 8, 2026
Република Српска и Израел дијеле… pic.twitter.com/b0CteqT5Gw
Он је оцијенио да је сусрет са Херцогом био искрен, пријатељски и пун међусобног поштовања, те је захвалио предсједнику Израела за гостопримство и отворен разговор.
Састанку је присуствовала и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
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