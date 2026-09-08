Опрез због пожара на магистралном путу Гацко Билећа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због ширења пожара на магистрални пут Гацко-Билећа из ВТСЈ Гацко моле возаче на опрез.
Како наводе из ВТСЈ Гацко дошло је до ширења пожара према магистралном путу Гацко-Билећа те се возачи моле на опрез.
"Под контролом је, ту се налази возило које то контролише", рекао је Жарко Рудовић командир ВТСЈ Гацко.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
35
16
33
16
30
16
20
16
17
Тренутно на програму