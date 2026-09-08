Опрез због пожара на магистралном путу Гацко Билећа

Фото: Ustupljena fotografija

Због ширења пожара на магистрални пут Гацко-Билећа из ВТСЈ Гацко моле возаче на опрез.

Како наводе из ВТСЈ Гацко дошло је до ширења пожара према магистралном путу Гацко-Билећа те се возачи моле на опрез. "Под контролом је, ту се налази возило које то контролише", рекао је Жарко Рудовић командир ВТСЈ Гацко.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.