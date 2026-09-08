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Опрез због пожара на магистралном путу Гацко Билећа

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08.09.2026 14:53

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Пожар код Гацка
Фото: Ustupljena fotografija

Због ширења пожара на магистрални пут Гацко-Билећа из ВТСЈ Гацко моле возаче на опрез.

Како наводе из ВТСЈ Гацко дошло је до ширења пожара према магистралном путу Гацко-Билећа те се возачи моле на опрез.

"Под контролом је, ту се налази возило које то контролише", рекао је Жарко Рудовић командир ВТСЈ Гацко.

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Тагови :

Гацко

пожар

Билећа

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