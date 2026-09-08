Аутор:АТВ редакција
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Фоча је мјесто које се навише везује за национални парк Сутјеска, каже Младен Мандић, Туристичка организација Града Фоча.
"Фоча је центар нашег региона, гдје долазе људи који ће ту да буду и да проведу неко вријеме и да иду даље, ово је транзитно подручје так да је то разлог због чега долазе људи из тако удаљених мјеста", рекао је Младен Мандић.
Како каже, Фоча је место је за које се највише веже национални парк Сутјеска,а тек онда рафтинг Таром и Дрином иако је рафтинг више промовисан.
"Имамо Пјешчане пирамиде на који долазе највише људи јер је то природни феномен. Може се наћи на пар мјеста у свијету то је то", каже Мандић.
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