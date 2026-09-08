Logo

"Фоча је центар нашег региона"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 08:32

Коментари:

0
Фоча
Фото: ATV

Фоча је мјесто које се навише везује за национални парк Сутјеска, каже Младен Мандић, Туристичка организација Града Фоча.

"Фоча је центар нашег региона, гдје долазе људи који ће ту да буду и да проведу неко вријеме и да иду даље, ово је транзитно подручје так да је то разлог због чега долазе људи из тако удаљених мјеста", рекао је Младен Мандић.

Како каже, Фоча је место је за које се највише веже национални парк Сутјеска,а тек онда рафтинг Таром и Дрином иако је рафтинг више промовисан.

"Имамо Пјешчане пирамиде на који долазе највише људи јер је то природни феномен. Може се наћи на пар мјеста у свијету то је то", каже Мандић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Туристичке агенције

туристи

Фоча

национални парк Сутјеска

рафтинг

Коментари (0)

Више из рубрике

Младен Мандић, Туристичка организација Града Фоча.

Градови и општине

Мандић: Погодује нам временска прогноза

4 ч

0
Пожар у Дрвару.

Градови и општине

На подручју Прекаја у Дрвару проглашено стање природне несреће

14 ч

0
Требињци упутили посљедњи поздрав генералу Ратку Младићу, који је данас сахрањен у Београду, Nа мосту изнад Требишњице уприличена је бакљада, а уз пламен бакљи истакнут је транспарент са поруком

Градови и општине

Бакљада и посљедњи поздрав Младићу: "Херцеговци свог земљака славе, са нама си вјечно, генерале"

14 ч

4
Пожар у билећким селима.

Градови и општине

Пожар у билећким селима под контролом: Ситуација стабилнија након тешке ноћи

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Министарство просвјете и културе објавило резултате Јавног конкурса за откуп дјела ликовне умјетности

12

57

Ухапшен Мића Даниловић!

12

56

Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

12

54

Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

12

52

Зашто Љубиша Самарџић није сахрањен у Алеји заслужних грађана?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима