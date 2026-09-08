Момићу 20 година затвора за убиство Шмита!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Врховни суд Републике Српске правоснажно је осудио Марка Момића (49) из Приједора на 20 година затвора због убиства Михајла Ступара званог Шмит, док су Бојан Савановић и Гојко Шобот ослобођени оптужбе за помагање убиства.
Пресуда је донесена након што је судско вијеће Врховног суда одбило жалбе тужилаштва и одбране као неосноване.
”У потпуности је потврђена првостепена пресуда коју је изрекао Окружни суд у Приједору”, рекла је за АТВ секретар Врховног суда Јелена Деспотовић.
Злочин се догодио у марту 2021. године када је Шмит брутално претучен палицом и прегажен аутомобилом у приједорском насељу Рашковац.
Према оптужници Момић је са Савановићем договорио да му обезбједи илегалан прелазак границе са Србијом, па је у складу са договором 6. марта остварио контакт с једним Бијељинцем, како би договорили детаље.
У међувремену, 9. марта Гојко Шобот је посудио аутомобил "дачија логан" и кључеве је предао Момићу. Сутрадан, 10. марта Момић је са Шмитом договорио да се састану уз обалу ријеке Сане у насељу Рашковац у близини некадашњег објекта за откуп коже.
"У намјери да га лиши живота Момић је употребом физичке снаге, дрвене палице и аутомобила "дачија логан" нанио више повреда Михајлу Ступару. То је учинио тако што да је више пута свирепо ударао по глави тијелу дрвеном палицом, рукама, ногама. Жртву је нагазио возилом по грудима, док се у лежећем положају налазио на земљи", наводи се у оптужници.
Додаје се да је Ступару нанио вишеструке повреде главе и тијела, грудног коша, екстремитета, са преломом вратног дијела кичменог стуба између 5. и 6. пршљена, за које вријеме је Ступар био жив и трпио велики бол и патњу, а што је напослијетку довело до његове смрти.
Након злочина Момић се одвезао до зграде у којој је становао као подстанар. Возило је паркирао испред и позвао је Шобота да дође до њега. Шобот је дошао у друштву са Д.Т. и Момић му је рекао да узме кључеве од "дачије", како би је опрао на аутопраоници и вратио човјеку од кога је посудио ауто.
"Знајући да је претходно искориштено за извршење кривичног дјела Шобот је возило одвезао до самоуслужне аутопраонице код бензинске пумпе "Брчко гас", гдје је ради прикривања трагова опрао аутомобил. Око 21 часова "дачију" је одвезао до власника и вратио му кључеве”, наводило се у оптужници.
У међувремену Момић је, по унапријед припремљеном договору, позвао Савановића да дође по њега, што је овај и учинио те га аутомобилом "голф" одвезао у правцу Бијељине. Контактирао је и човјека с којим је договорио пребацивање те га пита гдје се у Бијељини може изнајмити соба. Сутрадан ујутро су се састали на бензинској пумпи на улазу у Јању, гдје је Бијељинац по договору омогућио Момићу да илегално пређе границу и побјегне у Србију.
Момић се више од годину дана налазио у бјекству и на основу међународне потјернице ухапшен је 8. маја 2022. године у Београду. У Србији се крио помоћну фалсификованих докумената БиХ, а у БиХ је изручен у априлу 2023. године.
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