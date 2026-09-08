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Ухапшен Бањалучанин: Одузето око пола килограма кокаина!

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08.09.2026 10:28

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Ухапшен Бањалучанин: Одузето око пола килограма кокаина!
Фото: Ustupljena fotografija

Бањалучанин И.К. ухапшен је јуче у акцији "Блок 2", а приликом претреса возила и стана који користи, пронађени су, и одузети дрога и новац.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука реализовали су оперативну акцију кодног назива „Блок 2“, која је усмјерена на спречавање и откривање кривичних дјела из области злоупотребе опојних дрога у оквиру које је јуче лишено слободе лице И.К. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“", наводе из ПУ Бањалука.

Наиме, полиција је приликом контроле његовог возила прво пронашла шест кесица кокаин, да би приликом претреса стана који користи, пронашли јој око пола килограма.

"Полицијски службеници су јуче у Бањалуци контролисали путничко возило којим је управљало наведено лице којом приликом су код наведеног лица пронашли и одузели шест провидних ПВЦ врећица са садржајем бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „кокаин“, новац у укупном износу од око 6.000 КМ у различитим валутама и апоенима.

На основу Наредбе Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука полицијски службеници су јуче у Бањалуци извршили претрес стана и подрумских просторија које користи наведено лице којом приликом су пронашли и одузели око 520 грама бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „кокаин“ и око 100 грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“", наводе из ПУ Бањалука.

Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Акција Блок 2

Бањалука

Полиција

Дрога

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