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Штаб МУП-а Српске „ИЗБОРИ 2026“- безбједносни амбијент повољан

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08.09.2026 11:00

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Штаб МУП-а Српске „ИЗБОРИ 2026“- безбједносни амбијент повољан
Фото: Ustupljena fotografija

Стање безбједности на подручју Републике Српске је повољно. Министарство унутрашњих послова Републике Српске предузеће све потребне мјере и радње из своје надлежности како би се обезбиједио повољан безбједносни амбијент за одржавање Општих избора у БиХ, констатовано је на састанку Штаба безбједносне акције МУП-а Републике Српске „Избори 2026“.

На састанку је извршена процјена безбједносне ситуације на подручју Републике Српске и сагледани сви безбједносни аспеката од значаја за несметано одвијање изборног процеса, како би грађанима Републике Српске било омогућено да своје бирачко право остваре на безбједан и несметан начин.

Руководилац Штаба, директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић је поновио да ће посебна пажња биће посвећена обезбјеђењу свих локација за гласање, заштити изборног материјала, спречавању нарушавања јавног реда и мира, као и спречавању и расвјетљавању свих облика криминалитета и других незаконитости које би могле угрозити безбједно одвијање изборног процеса.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске апелује на све грађане да уколико имају сазнања о злоупотреби гласова или било којим другим незаконитостима који се односе на изборни процес, иста пријаве полицијској станици или тужилаштву, саопштено је из МУП-а Српске након састанка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Избори 2026.

Састанак

Синиша Кострешевић

Полиција

безбједност

Република Српска

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