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Додик са јерусалимским патријархом: Очување вјере и идентитета, мир потребан цијелом свијету

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08.09.2026 11:40

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Предсједник Милорад Додик и јерусалимски патријарх Теофил Трећи разговарали су данас у Јерусалиму о значају очувања хришћанског присуства на Блиском истоку, међурелигијском заједништву и миру у свијету
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се у Јерусалиму са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, којем је захвалио на подршци и очувању православног присуства у Светој земљи.

Додик је поручио да Срби и православни вјерници ово мјесто сматрају дијелом свог духовног и историјског идентитета.

„За нас православце, Србе, ово мјесто сматрамо дијелом нашег идентитета. Сматрамо да ви чувате и наше присуство овдје“, рекао је Додик.

Патријарх Теофил Трећи рекао је да Додикове посјете доприносе јачању братских односа међу православним црквама и народима, подсјетивши на вишестољетно српско присуство у Светој земљи.

„Од почетка 15. вијека овдје је било јако српско присуство. Данас нам је драго што примамо много ходочасника из цијелог свијета, посебно са Балкана. Видимо много ходочасника из Србије и Црне Горе. Желим јединство Срба. То је један језик и један народ“, рекао је патријарх Теофил Трећи.

Додик је пренио и поздраве српских црквених великодостојника, истичући да је посјета дио укупних напора на очувању идентитета и вјере.

Значајан дио разговора био је посвећен миру и сукобима који потресају свијет. Патријарх је указао на тешке посљедице актуелних криза по живот људи у Светој земљи, посебно на пад броја ходочасника и туриста и економске посљедице за подручја попут Бетлехема.

„Молимо се за мир. У Библији је записано – тражите и борите се за мир. То је оно што покушавамо да урадимо“, поручио је патријарх.

Додик је рекао да је свијет у својеврсном нереду и да је свака тежња ка успостављању мира важна.

„Ми православци смо у додиру са другим вјерама и народима. Знамо шта је рат, а шта мир и зато миру треба тежити“, рекао је Додик, наводећи да би свијет изгледао другачије када би се у мир и образовање улагало колико и у наоружавање.

Током разговора било је ријечи и о рату у Украјини. Додик је поновио став да тај сукоб не види искључиво као рат Русије и Украјине, већ као шири сукоб Русије и Запада.

На питање патријарха да ли је оптимиста, Додик је одговорио да је „оптимистичан што се тиче побједе Русије“, уз поруку да жали за свим људима страдалим у рату.

Додик је оцијенио и да је унутрашња ситуација у Русији стабилна, те да ће, према његовом мишљењу, дугорочне посљедице садашњих геополитичких сукоба посебно осјетити европске земље.

Након сусрета са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, Додик је посјетио Цркву Светог гроба у Јерусалиму и Христов гроб, једно од најсветијих мјеста хришћанства.

Делегација Републике Српске у посјети Израелу

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Тагови :

Милорад Додик

патријарх Теофил Трећи

Република Српска

Израел

наоружавање

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