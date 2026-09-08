Пожар у Чесми и Дебељацима, ватрогасци на терену

Аутор:Марија Милановић
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У два бањалучка насеља данас је избио пожар, а екипе су на терену, како је за АТВ потврдио командант Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука Мирослав Малинић
Како нам је казао Малинић у Бањалуци су тренутно активна два пожара, у насељима Чесма и Дебељаци.
"У Чесми се налази 7 ватрогасаца и два возила,а у Дебељацима једно возило и два ватрогасца, док је једна екипа отишла у Дрвар", казао нам је Малинић.
Подсјећамо, на подручју мјесне заједнице Прекаја, у општини Дрвар, проглашено је стање природне несреће због наглог ширења пожара, а у селу Пољице ватра је тренутно удаљена око 500 метара од кућа, док су се у гашење пожара укључиле ватрогасне јединице из Бањалуке и Лакташа.
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