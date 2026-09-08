Logo

Пожар у Чесми и Дебељацима, ватрогасци на терену

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 12:24

Коментари:

0
Пожар у Чесми и Дебељацима, ватрогасци на терену

У два бањалучка насеља данас је избио пожар, а екипе су на терену, како је за АТВ потврдио командант Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука Мирослав Малинић

Како нам је казао Малинић у Бањалуци су тренутно активна два пожара, у насељима Чесма и Дебељаци.

"У Чесми се налази 7 ватрогасаца и два возила,а у Дебељацима једно возило и два ватрогасца, док је једна екипа отишла у Дрвар", казао нам је Малинић.

Подсјећамо, на подручју мјесне заједнице Прекаја, у општини Дрвар, проглашено је стање природне несреће због наглог ширења пожара, а у селу Пољице ватра је тренутно удаљена око 500 метара од кућа, док су се у гашење пожара укључиле ватрогасне јединице из Бањалуке и Лакташа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Бања Лука

Чесма

Дебељаци

Мирослав Малинић

Ватрогасци

Ватрогасци Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Удружење родитеља дјеце обољеле од малигних болести "Искра" из Бањалуке данас обиљежава 10 година постојања Родитељске куће у којој је до сада боравило више од 260 породица.

Бања Лука

Десет година постојања родитељске куће "Искра"

4 ч

0
Вјештачка интелигенција , позната и као AI , представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију. То укључује учење, закључивање, препознавање говора и визуелних садржаја, превођење језика и рјешавање проблема.

Бања Лука

У Бањалуци Међународни симпозијум о вјештачкој интелигенцији

4 ч

0
Бањалучани се опростили од генерала Ратка Младића

Бања Лука

Бањалучани се опростили од генерала Ратка Младића

15 ч

0
Дјечак салутира испред плаката бившег генерала Војске Републике Српске Ратка Младића, испред цркве у Бањалуци, у Босни и Херцеговини, у четвртак, 27. августа 2026. године.

Бања Лука

У књизи жалости уписано: "Док су Срби живи, живиш и ти генерале"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

57

Ухапшен Мића Даниловић!

12

56

Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

12

54

Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

12

52

Зашто Љубиша Самарџић није сахрањен у Алеји заслужних грађана?

12

52

Пресуда Уставног суда ФБиХ: Повријеђен витални национални интерес Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима