Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

Аутор:АТВ редакција
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Управа за индиректно опорезивање БиХ није у прилици да донесе ниједно рјешење о поврату ПДВ-а на куповину прве некретнине јер поједине институције немају техничке могућности за успостављање сарадње, изјавио је директор УИО Зоран Тегелтија.
"Од осам институција са којима нам је потребан уговор, три немају техничке могућности. То су Пореска управа ФБиХ, Федерално министарство правде и Влада Брчко дистрикта. Имамо обећање да ће до понедјељка, 14. септембра, ове три институције ријешити те проблеме. Ако буде тако, ми ћемо већ у сриједу, 16. септембра, моћи издавати рјешења за поврат ПДВ-а", објаснио је Тегелтија.
Према његовим ријечима, УИО више од мјесец дана има потписане уговоре са Пореском управом Републике Српске, Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИП/ и Федералном управом за геодетске и имовинско-правне послове.
Тегелтија је подсјетио да се данас навршило 60 дана од када је на снагу ступио правилник којим је омогућено враћање ПДВ-а на куповину прве некретнине.
"Од 8. јула 16 инспектора УИО ради само ове послове. Очекивали смо да ћемо до 1. септембра почети враћати новац", рекао је Тегелтија на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Он је навео да су до сада стигла 1.234 захтјева за поврат ПДВ-а на куповину прве некретнине.
"Регионални центар Бањалука тренутно има 228 захтјева, Мостар 105, Сарајево 321 и Тузла 580 захтјева", рекао је Тегелтија.
Он је напоменуо да проблем представља то што је велики број захтјева некомплетан.
"Не постоји ниједан финансијски проблем о поврату ПДВ-а. Када се ови проблеми ријеше, сваки грађанин који поднесе данас захтјев, сутра ће му бити исплаћен новац", рекао је Тегелтија, преноси Срна
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