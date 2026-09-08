Судар који је променио Сунчев систем: Све се догодило за само неколико сати

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Мјесец је можда настао много брже него што су научници до сада претпостављали. Нова студија указује на могућност да је наш природни сателит формиран свега неколико сати након огромног судара који се догодио у раном Сунчевом систему, прије око 4,5 милијарди година.
Према досадашњој, широко прихваћеној теорији, за настанак Мјесеца била је одговорна катастрофална колизија младе Земље и Теје, протопланете приближне величине Марса.
Вјеровало се да је након удара у свемир избачена огромна количина ужарене материје, која се затим постепено окупљала и током дужег периода обликовала Мјесец. Међутим, нове рачунарске симулације нуде другачију слику овог драматичног догађаја.
Истраживачи са Југозападног истраживачког института (Southwest Research Institute) и Универзитета у Аризони користили су напредне рачунарске моделе како би детаљније испитали шта се дешава током судара Земље и Теје.
Резултати су показали да, под одређеним условима, настанак Мјесеца можда није био дуготрајан процес, већ да је до његовог формирања могло доћи готово непосредно након удара.
У једној од симулација, релативно очуван Мјесец појавио се већ након приближно пет сати. На резултат је, према научницима, значајно утицала температура оба тијела прије судара.
Др Адина Дентон објаснила је да би веома вреле Земља и Теја током удара могле потпуно да се распадну и створе диск крхотина, али да се, уз другачију расподјелу температуре, може добити потпуно другачији исход.
„Када сам користила исте параметре као у ранијим моделима, укључујући једнаке температурне структуре унутрашњости оба тијела, за око пет сати појавио се релативно очуван Мјесец“, навела је Дентон.
Један од кључних елемената нове студије јесте начин на који су научници третирали материјал од којег су биле сачињене Земља и Теја. Док су ранији модели често планете представљали као готово течна тијела, нова симулација узела је у обзир и чврстоћу стијена, као и њихову реакцију на екстремне температуре током судара.
Резултати су показали да температура може значајно да утиче на посљедице космичког удара. Врелија тијела постају слабија и лакше се распадају, док хладније стијене имају већу чврстоћу и могу омогућити да дио материјала преживи судар у релативно компактном облику, преноси 24sedam.
Студија, објављена у часопису „Астрофизикал џурнал летерс“ (Astrophysical Journal Letters), могла би да помогне научницима да утврде када се догодио судар који је довео до настанка Мјесеца.
Нови модел би такође могао да објасни због чега Земља и Мјесец имају толико сличан састав. Дентон је њихову повезаност сликовито описала, рекавши да су Земља и Марс попут „брата и сестре“, док су Земља и Мјесец више налик „братским близанцима“.
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