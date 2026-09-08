Историјска промјена: Свијет од 2027. укида преступне секунде

Аутор:АТВ редакција
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Међународне организације намјеравају да коначно одвоје стандард свјетског времена од физичке ротације Земље, пишу медији.
Како су новинари подсјетили, историјски гледано, свјетско вријеме је било везано за кретање Земље. Међутим, како је технологија напредовала, створени су атомски сатови који броје секунде на основу вибрација атома цезијума.
У чланку се напомиње да се, због стално променљиве ротације планете, ова два временска стандарда неизбјежно разилазе. Преступне секунде су измишљене да би се спречило ово неслагање између два начина мјерења времена. Од 1972. године додато је 27 преступних секунди.
Аутор чланка је напоменуо да је неочекивано убрзање Земљине ротације, по први пут у историји, поставило научнике пред задатак да одузму једну секунду од Координисаног универзалног времена (UTC). Међутим, „негативна“ секунда се показала као критична пријетња модерној технологији.
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Према ријечима стручњака, присилно прескакање секунде у дигиталним системима могло би довести до системских грешака у сателитској навигацији, телекомуникацијама, електроенергетским мрежама и финансијским тржиштима.
У чланку се наглашава да делегати Генералне конференције о теговима и мјерама у октобру планирају да потпуно напусте праксу синхронизације како би избјегли ризик од технолошког колапса. Према иницијативи, употреба преступних секунди престаће 20. маја 2027. Умјесто тога, атомско време ће се постепено удаљавати од Земљине ротације, а јаз би се на крају могао проширити на сат времена.
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