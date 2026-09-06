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Медицински изазов који мијења границе: Робот уз помоћ вјештачке интелигенције отклонио срчану ману

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06.09.2026 11:52

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Операција
Фото: Pixabay/marionbrun

Кинески љекари су први у свијету уз помоћ ултразвучног робота извели захват којим су отклонили урођену срчану ману код 48-годишњег мушкарца.

Операцију је извело Више одјељење за кардиологију у Шестом медицинском центру кинеске Главне болнице у Пекингу, што означава пробој у употреби интелигентних робота за снимање у минимално инвазивним интервенцијама за структурне срчане болести, пренио је данас кинески "Глобал тајмс".

Ултразвучни роботски систем са вјештачком интелигенцијом (АИ) који се користи у операцији превазилази конвенционалне интервентне роботе, који су углавном ограничени на испоруку уређаја, омогућавајући двосмјерну интелигентну координацију између препознавања слике и хируршке манипулације.

Робот

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Током процедуре, робот је аутономно вршио снимање слике, локализацију лезија и навигацију у реалном времену током цијеле операције, помажући медицинском тиму да одабере и прецизно постави оклузију.

Систем је смањио ризик од људске грешке, значајно побољшао прецизност и безбједност сложених интервенција код конгениталних срчаних обољења, поједноставио хируршки ток рада и скратио вријеме процедуре, пружајући нову техничку подршку за веома сложене минимално инвазивне интервенције.

Успјех операције је пионир новог модела кардиоваскуларне интервенције који комбинује вјештачку интелигенцију са медицинском роботиком, наводи "Глобал тајмс" и додаје да технологија значајно смањује ослањање на искуство љекара у ултразвучно вођеним процедурама за сложене структурне срчане болести, истовремено побољшавајући безбједност и скалабилност минимално инвазивне хирургије, преноси Танјуг.

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Тагови :

Србија

наука

Срце

Операција

Робот

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