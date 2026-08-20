Љекари УКЦ-а Српске извели уградњу кољена уз асистенцију робота

Хируршки тим Клинике за ортопедију и трауматологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске извео је оперативни захват уградње кољена, уз асистенцију робота, што представља значајан искорак у савременој ортопедији.

Стручни тим УКЦ-а ће сутра одржати конференцију за новинаре на којој ће представити значај овог великог искорака у савременој ортопедији, те објаснити које предности роботска технологија и њена примјена у медицини доноси пацијентима, најављено је из УКЦ-а.

На конференцији за новинаре биће представљено и значајно професионално признање за љекара ортопеда са Клинике за ортопедију и трауматологију који је постао предсједник престижног свјетског Удружења АО фаундејш - огранак АО траума за БиХ што представља потврду његовог стручног и тимског рада, као и то да ова клиника УКЦ потврђује своју референтност у региону.

Конференција за новинаре биће одржана сутра у 10.30 у холу Централног медицинског блока улаз са хелиодрома