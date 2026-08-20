Београд шаље захтјев да се Младић пребаци на лијечење у Српску или Србију

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак саопштио је да је упознат са најновијим информацијама о здравственом стању генерала Ратка Младића, које му је пренио министар правде Републике Србије Ненад Вујић.
Министар Селак је навео да је здравствено стање генерала Младића "изузетно тешко", са веома неповољном прогнозом, те да се лијечење тренутно првенствено своди на ублажавање болова.
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Према његовим ријечима, он и министар Вујић сагласили су се да министар правде Србије упути захтјев предсједнику Међународног резидуалног механизма за кривичне судове да генералу Младићу буде омогућено лијечење у Србији или Републици Српској.
"Сви хуманитарни разлози су на страни прихватања овог захтјева", поручио је министар Селак, дајући пуну подршку иницијативи и апелу да она буде прихваћена без одлагања.
Он је подсјетио да је Влада Републике Српске већ раније упућивала захтјев за пребацивање генерала Младића на лијечење у Србију или Републику Српску, уз спремност да буду пружене све потребне гаранције Механизму. Том захтјеву, како је навео, није удовољено.
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Селак је оцијенио да је сада крајње вријеме да хуманитарни разлози превагну над свим другим и да се генералу Ратку Младићу омогући лијечење у Србији или Републици Српској.
"Генералу Ратку Младићу треба омогућити одговарајућу медицинску и палијативну његу и, прије свега, да буде уз своју породицу", поручио је министар Селак.
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