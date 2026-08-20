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Драматична ноћ на Иваници: Ватра гута Влаштицу, стигла помоћ из Требиња

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 07:05

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Пожар код Инавице.
Фото: АТВ

Драматични призори током ноћи са пожара на Иваници, између Требиња и Дубровника.

Ватра се проширила на читаво подручје брда Влаштица, а у појединим тренуцима стигла је надомак пута, због чега је саобраћај био обустављен ради безбједности.

Пожар је активан већ трећи дан и ношен вјетром, брзо се шири, док неприступачан терен ватрогасцима из Равног додатно отежава гашење.

Током ноћи, ТВСЈ Требиње притекла је у помоћ колегама на пожаришту на Иваници, заједно са ватрогасцима из Равног и Дубровник.

Ноћ је била изузетно тешка и сложена. Надљудским напорима ватрогасаца одбрањене су куће, а спријечено је и ширење пожара преко путне комуникације Требиње–Дубровник према територији Републике Хрватске.

Тренутно је стање под контролом. Ватрогасне екипе и даље прате кретање пожара, посебно његовог другог крака према селу Бобовишта, како би се правовремено реаговало и спријечило даље ширење ватре.

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Тагови :

пожар

Требиње

гашење пожара

Дубровник

ватрогасац

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