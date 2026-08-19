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Ошап Гаћановић: Нисам разријешена, Хасановић да повуче изјаве

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 13:48

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Анђелина Ошап Гаћановић , чланица Комисије за очување националних споменика БиХ
Фото: РТРС

Анђелина Ошап Гаћановић рекла је да није разријешена са позиције члана Комисије за очување националних споменика нити је добила рјешење о престанку радног односа, те позвала замјеника министра финансија и трезора у Савјету министара Мухамеда Хасановића да јавно повуче малициозне изјаве или ће покренути правни поступак заштите од клевете.

Ошап Гаћановић је навела да није одјављена ни са евиденције Пореске управе Републике Српске, а за Хасановићеве изјаве је рекла да у њима има малициозности.

"Мој радни однос и даље траје. У посједу сам Уговора о раду који је законит, те моја плата није никаква стечена противправна корист како Хасановић инсинуира, већ моје право остварено у складу са Законом о раду у институцијама БиХ",рекла је Ошап Гаћановић.

Она је позвала Хасановића да јавно повуче изјаве којима, како је навела, доводи у питање њено поштовање закона, одговорност, интегритет и право на плату, најављујући да ће у супротном покренути правни поступак заштите од клевете.

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Ошап Гаћановић је рекла да су поједини службеници Комисије 31. јула приступили спровођењу одлуке Предсједништва БиХ о именовању Комисије, иако је Генерални секретар Предсједништва БиХ 9. јула службено обавијестио Комисију, чланове и службенике да та одлука није ступила на снагу због уставне процедуре кроз Народну скупштину Републике Српске.

Према њеним ријечима, одлука Предсједништва БиХ због тога не производи правно дејство и не може бити основ за поступање Комисије.

Она је навела да су, упркос томе, одређени службеници Комисије по писаном налогу из Кабинета члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића ретроактивно предузели радње којима се покушава створити стање као да је одлука ступила на снагу 8. јула.

Ошап Гаћановић тврди да су службеници предузели радње ретроактивне одјаве са система за исплате плата и прихода и евиденције пореских надлежних служби, те одржали састанак представљен као "конститутивна сједница новог сазива Комисије".

Према њеним ријечима, на тај састанак су позвана друга лица, док она и предсједавајући Комисије Фарук Капиџић нису присуствовали, иако њихови мандати и уговори о раду и даље трају.

Ошап Гаћановић је навела да је против оваквог поступања службеника поднијела кривичне пријаве и о ситуацији обавијестила надлежне институције.

Хасановић је претходно навео да министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић "дугује јавности одговор по којем правном основу су исплаћене плате особама које су разријешене дужности чланова Комисије за очување националних споменика", при чему је прозвао Ошап Гаћановић и Капиџића.

Народна скупштина Републике Српске потврдила је почетком јула вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, који је уложила на одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика.

(СРНА)

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Тагови :

Анђелина Ошап Гаћановић

Комисија за очување националних споменика

Мухамед Хасановић

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