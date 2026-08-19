Уставни суд одлучио: Истицање симбола тзв. Армије БиХ остаје забрањено у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Уставни суд Републике Српске утврдио је данас да нема повреде виталног националног интереса Бошњака у Закону о допунама Кривичног законика Републике Српске.
Вијеће је, између осталог, оцијенило да су наводи Клуба делегата бошњачког народа према којима је рацио легис оспорених законских одредаба санкционисање истицања званичних обиљежја (такозване) РБиХ на територији Републике Српске ирелевантни, јер се оспорени закон не односи на заставу (такозване) РБиХ, нити на питање међународноправног континуитета БиХ, како то сматра Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске.
Вијеће сматра да се ни наводи овог клуба према којима такозвана Армија БиХ представља важан дио колективног идентитета бошњачког народа не могу довести у везу са одредбом из Устава Републике Српске допуњеног амандманом о заштити виталних националних интереса конститутивних народа.
"Из истих разлога, према оцјени Вијећа, није основано довођење у везу симбола наведене оружане формације са образовањем, вјероисповијешћу, језиком, његовањем културе, традицијом и културним насљеђем бошњачког народа", наводи се у саопштењу.
Остале наводе из образложења о повреди виталног националног интереса бошњачког народа Вијеће је оцијенило паушалним, будући да не садрже правну аргументацију у смислу уставних гаранција о заштити виталних националних интереса и не могу се, у смислу Устава Републике Српске, довести у везу са виталним националним интересом једног конститутивног народа.
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