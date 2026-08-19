Logo

Уставни суд одлучио: Истицање симбола тзв. Армије БиХ остаје забрањено у Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 12:18

Коментари:

0
Уставни суд Републике Српске
Фото: АТВ

Уставни суд Републике Српске утврдио је данас да нема повреде виталног националног интереса Бошњака у Закону о допунама Кривичног законика Републике Српске.

Вијеће је, између осталог, оцијенило да су наводи Клуба делегата бошњачког народа према којима је рацио легис оспорених законских одредаба санкционисање истицања званичних обиљежја (такозване) РБиХ на територији Републике Српске ирелевантни, јер се оспорени закон не односи на заставу (такозване) РБиХ, нити на питање међународноправног континуитета БиХ, како то сматра Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске.

Вијеће сматра да се ни наводи овог клуба према којима такозвана Армија БиХ представља важан дио колективног идентитета бошњачког народа не могу довести у везу са одредбом из Устава Републике Српске допуњеног амандманом о заштити виталних националних интереса конститутивних народа.

"Из истих разлога, према оцјени Вијећа, није основано довођење у везу симбола наведене оружане формације са образовањем, вјероисповијешћу, језиком, његовањем културе, традицијом и културним насљеђем бошњачког народа", наводи се у саопштењу.

Остале наводе из образложења о повреди виталног националног интереса бошњачког народа Вијеће је оцијенило паушалним, будући да не садрже правну аргументацију у смислу уставних гаранција о заштити виталних националних интереса и не могу се, у смислу Устава Републике Српске, довести у везу са виталним националним интересом једног конститутивног народа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Уставни суд БиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Преображење Господње празник вјере и духовне обнове

5 ч

6
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик упутио честитке поводом крсне славе Требиња, Добоја и Прњавора

5 ч

0
Ратко Младић

Република Српска

Стање генерала Младића веома тешко, породица данас путује у посјету

5 ч

0
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.

Република Српска

"Српска покреће рекордни инвестициони циклус"

6 ч

15

  • Најновије

  • Најчитаније

14

44

Иранци "одвојили" Калифорнију: Стигао одговор на Трампову мапу

14

41

Због пјесме о Крајини српска пјевачица кажњена у Хрватској

14

33

Лука Дончић напушта Лејкерсе?

14

30

Лисице окупирале бањалучко насеље, мјештани у страху

14

30

За убиство комшије у Завидовићима добио 15 година затвора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима