Стање генерала Младића веома тешко, породица данас путује у посјету

Аутор:АТВ редакција
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Супруга и син генерала Војске Републике Српске Ратка Младића данас путују у Хаг у посјету генералу чије је здравствено стање веома лоше, рекао је за РТРС генералов син Дарко Младић.
Дарко Младић је рекао да се генералово стање погоршало прошле седмице и да је породица разговарала са љекарима у петак, а у понедјељак добила писани извјештај.
"Обавијестили су нас да укидају неки дио терапије, да сматрају да то више нема ефекта и да он умире буквално, али нити нам је речено која терапија се укида и зашто, нити који конзилијум је донио ту одлуку, односно који специјалиста је саставио тај конзилијум. Забрињавајуће је што су најавили да он неће још дуго издржати", каже Дарко Младић.
Дарко наводи да су он и мајка планирали посјету генералу крајем августа, али да због новонастале ситуације путују данас и да ће у петак љекар из Србије прегледати генерала и разговарати са љекарима у Хагу.
"Разговараће са њима о лабораторијским резултатима и упознати се са детаљима ситуације које нам нису открили", каже он.
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Дарко Младић подсјећа да је затражено пребацивање генерала у Србију.
"Тражили смо не да буде пуштен, него да буде пребачен у Србију у смислу издржавања казне, да би у Србији могао да добије, ако је икако могуће, било какву бољу његу. И у крајњем случају да у тим посљедњим данима породица свакодневно буде уз њега, јер је за нас велики напор и не можемо да се организујемо да цијела породица буде тамо недјељама. Они су рекли да се вријеме које је њему остало мјери са пар недјеља, али у суштини надамо се да ће Трибунал поступити на исти начин као у случају многих других прије мог оца и дозволити да се пребаци у Србију, да би породица могла да буде свакодневно у његовим посљедњим данима уз њега", нагласио је Дарко.
(РТРС)
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