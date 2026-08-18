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Минић: У Прњавору се преображај осјети на сваком кораку

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 19:16

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Минић: У Прњавору се преображај осјети на сваком кораку
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је свим грађанима Прњавора крсну славу Преображење Господње, истичући да се у овом граду преображај у правом смислу те ријечи осјети на сваком кораку.

"Провео сам цијели дан у Прњавору, био сам са нашим борцима, привредницима и пољопривредницима и могу рећи да се осјети преображај у сваком смислу те ријечи", рекао је Минић новинарима након вечерњег богослужења у Храму Светог Геогрија којим је почело обиљежавање славе града.

Минић је истакао да су у Прњавору ријешена бројна инфраструктурна питања, али да градски менаџмент има спремне нове пројекте, преноси Срна.

"Влада Републике Српске је у великом инвестиционом циклусу који није заобишао Прњавор. Данас је један привредник овдје рекао да све што се радило у Прњавору до изградње ауто-пута, након изградње може да се множи са три. То нам говори о обавези да цијелу Републику Српску градимо и јачамо", истакао је Минић.

Обиљежавању крсне славе Прњавора присуствује и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Уз многобројне вјернике присутни су и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, градоначелник Прњавора Дарко Томаш и предсједник Скупштине града Дражен Микић.

Након вечерње молитве организована је преображењска литија.

Од децембра 2022. године уложено више од 59,1 милион КМ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је од децембра 2022. године до данас, у Прњавор по различитим основама уложено више од 59,1 милион КМ.

"И у наредном периоду настављамо да улажемо у путеве, водовод, спортску инфраструктуру, привреду, пољопривреду, школе и породице", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Он је навео да је само у овој години одобрено 4,6 милиона КМ за капиталне и инфраструктурне пројекте, укључујући три милиона КМ за изградњу спортске дворане и 1,6 милиона КМ за водоводну мрежу.

"Наша обавеза је да потенцијал овог мјеста претварамо у нова радна мјеста, инвестиције и боље услове за живот", додао је Минић.

Он је грађанима Прњавора честитао крсну славу града, Преображење Господње, истичући да је срећан што овај велики празник дочекују у граду који сваким даном економски и привредно расте.

"Прњавор има снагу да напредује и развија се, а републичке институције ће то наставити да подржавају", поручио је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Прњавор

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