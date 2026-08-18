Минић: У Прњавору се преображај осјети на сваком кораку

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је свим грађанима Прњавора крсну славу Преображење Господње, истичући да се у овом граду преображај у правом смислу те ријечи осјети на сваком кораку.
"Провео сам цијели дан у Прњавору, био сам са нашим борцима, привредницима и пољопривредницима и могу рећи да се осјети преображај у сваком смислу те ријечи", рекао је Минић новинарима након вечерњег богослужења у Храму Светог Геогрија којим је почело обиљежавање славе града.
Минић је истакао да су у Прњавору ријешена бројна инфраструктурна питања, али да градски менаџмент има спремне нове пројекте, преноси Срна.
"Влада Републике Српске је у великом инвестиционом циклусу који није заобишао Прњавор. Данас је један привредник овдје рекао да све што се радило у Прњавору до изградње ауто-пута, након изградње може да се множи са три. То нам говори о обавези да цијелу Републику Српску градимо и јачамо", истакао је Минић.
Обиљежавању крсне славе Прњавора присуствује и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Уз многобројне вјернике присутни су и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, градоначелник Прњавора Дарко Томаш и предсједник Скупштине града Дражен Микић.
Након вечерње молитве организована је преображењска литија.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је од децембра 2022. године до данас, у Прњавор по различитим основама уложено више од 59,1 милион КМ.
"И у наредном периоду настављамо да улажемо у путеве, водовод, спортску инфраструктуру, привреду, пољопривреду, школе и породице", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Он је навео да је само у овој години одобрено 4,6 милиона КМ за капиталне и инфраструктурне пројекте, укључујући три милиона КМ за изградњу спортске дворане и 1,6 милиона КМ за водоводну мрежу.
"Наша обавеза је да потенцијал овог мјеста претварамо у нова радна мјеста, инвестиције и боље услове за живот", додао је Минић.
Он је грађанима Прњавора честитао крсну славу града, Преображење Господње, истичући да је срећан што овај велики празник дочекују у граду који сваким даном економски и привредно расте.
"Прњавор има снагу да напредује и развија се, а републичке институције ће то наставити да подржавају", поручио је Минић.
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