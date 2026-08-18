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Цвијановић: Развој Прњавора је успјех Републике Српске

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18.08.2026 19:13

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Цвијановић: Развој Прњавора је успјех Републике Српске
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић поручила је данас у Прњавору да развој ове локалне заједнице представља успјех Републике Српске, те да овај град заједно са другим локалним заједницама иде у бољу и сигурнију будућност.

Цвијановићева је истакла да су сви нивои власти заједнички радили да би Прњавор био на данашњем нивоу, а то је град који расте и који се развија.

"То не би било могуће да нема издашне подршке републичких институција", рекла је Цвијановићева новинарима и додала да је поносна на ту везу, која је давно успостављена, преноси Срна.

Поводом обиљежавања крсне славе града - Преображења Господњег, Цвијановићева је додала да је поносна на оно што ради управа града Прњавора, која води рачуна о свим становницима, проширујући капацитете вртића, али и реализујући инфраструктурне пројекте у свим дијеловима града.

Цвијановићева која је присуствовала вечерњем богослужењу у Храму Свегог Геогрија и преображењској литији, грађанима је честитала крсну славу, те изразила задовољство јер се велики број грађана окупио данас око цркве, желећи да покаже своју вјеру и јединство.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Прњавор

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