Српска добија прецизну евиденцију некретнина

Аутор:Весна Азић
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Колико у Републици Српској има кућа, станова, пословних простора и земљишта, гдје се налазе, које су површине и колико вриједе. Све би то требало да буде обједињено у једном систему. То је суштина пројекта процјене непокретности. Тежак је 35,2 милиона евра, односно 68,8 милиона марака.
Акредитовани службеници РУГИП-а обилазе терен. Грађане попис и процјена неће коштати ништа.
"Када завршимо пројекат, који ће трајати најмање пет година, мислим да ћемо, прије свега, уредити тржиште, РУГИПП ће бити централна институција из које ће све остале да вуку податке - да се зна колико непокретност вриједи у одређеним зонама, градовима и општинама. Гдје ће моћи поред банака, судова општина, све институције да користе те податке", рекао је Драган Станковић, директор РУГИПП-а.
Међународне финансијске институције, у овом случају Међународна банка за обнову и развој, потврдила је кредибилитет Владе Републике Српске. Доказ за то је и овај пројекат, каже министар финансија и трезора у Савјету министара. Рок отплате је 32 године, уз седам година грејс периода.
„Каматна стопа одговара Еурибору. Када узмемо у обзир инфлаторна кретања и дужину периода на који је потписано, можемо рећи, не само да је у питању бескаматни кредит, већ да постоји и одређени дио гранта када се све у коначници прерачуна", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
Када Српска буде имала податке о томе ко шта посједује и колико то вриједи, биће створен и један од предуслова за израду социјалне карте, порука је премијера Српске. Планиран је и централни дигитални архив, а на пројекту би требало да буде ангажовано око хиљаду људи, углавном младих.
„Република Српска ће имати тачну евиденцију својих непокретности, вриједност тих непокретности и ми смо власници тих података, нико други. Ово је нешто што представља одређене предуслове о којима причамо, Јер, јачање институционалних капацитета Републике Српске, јача Републику Српску", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Како то изгледа у пракси већ је тестирано у Лакташима. Прије пилот-пројекта град је од пореза на непокретности годишње прикупљао 900 хиљада марака, а сада 2,1 милион. У РУГИПП-у кажу да ће прецизнији подаци донијети и праведније плаћање пореза, али и једноставније процедуре. Пројекат се припрема још од 2019. године, а његов најважнији дио биће масовна процјена вриједности непокретности.
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