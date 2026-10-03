Ковачевић: Додик, Цвијановић и Минић на највишем нивоу у Вашингтону, Јерусалиму и Москви, Конаковић и Бећировић нешто галаме из Горажда

Аутор:АТВ редакција
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Милорад Додик, Жељка Цвијановић и Саво Минић на највишем државном нивоу у Вашингтону, Јерусалиму и Москви договарају будућу сарадњу и инвестиције, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
"Конаковић и Бећировић нешто галаме и пријете из Горажда и Цазина. Не слушамо их већ дуго", навео је Ковачевић на Иксу.
Додик, Цвијановић и Минић на највишем државном нивоу у Вашингтону, Јерусалиму и Москви договарају будућу сарадњу и инвестиције.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) October 3, 2026
Конаковић и Бећировић нешто галаме и пријете из Горажда и Цазина.
Не слушамо их већ дуго.
Вријеме Српске тек долази!
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