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Ковачевић: Додик, Цвијановић и Минић на највишем нивоу у Вашингтону, Јерусалиму и Москви, Конаковић и Бећировић нешто галаме из Горажда

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03.10.2026 13:21

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Ковачевић: Додик, Цвијановић и Минић на највишем нивоу у Вашингтону, Јерусалиму и Москви, Конаковић и Бећировић нешто галаме из Горажда
Фото: АТВРадован Ковачевић

Милорад Додик, Жељка Цвијановић и Саво Минић на највишем државном нивоу у Вашингтону, Јерусалиму и Москви договарају будућу сарадњу и инвестиције, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

"Конаковић и Бећировић нешто галаме и пријете из Горажда и Цазина. Не слушамо их већ дуго", навео је Ковачевић на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Радован Ковачевић

Жељка Цвијановић

Саво Минић

Вашингтон

Јерусалим

Република Српска

Москва

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