Смијењен Слободан Шоја: Коментар о Биљани Плавшић коштао га функције у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Слободан Шоја смијењен је јуче са функције предсједника Управног одбора Босанског културног центра у Сарајеву због коментара на Фејсбуку о бившој предсједници Републике Српске Биљани Плавшић.
То је саопштио министар културе и спорта Кантона Сарајево Кенан Магода, који је као разлог навео Шојину тврдњу да Плавшић „није учествовала ни у чему због чега су страдали људи“.
Магода је поручио да ову одлуку сматра питањем одговорности према институцијама културе, наводећи да у њима нема простора за релативизовање правоснажно утврђених ратних злочина.
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