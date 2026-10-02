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Смијењен Слободан Шоја: Коментар о Биљани Плавшић коштао га функције у Сарајеву

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02.10.2026 17:45

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Смијењен Слободан Шоја: Коментар о Биљани Плавшић коштао га функције у Сарајеву
Фото: Youtube

Слободан Шоја смијењен је јуче са функције предсједника Управног одбора Босанског културног центра у Сарајеву због коментара на Фејсбуку о бившој предсједници Републике Српске Биљани Плавшић.

То је саопштио министар културе и спорта Кантона Сарајево Кенан Магода, који је као разлог навео Шојину тврдњу да Плавшић „није учествовала ни у чему због чега су страдали људи“.


Магода је поручио да ову одлуку сматра питањем одговорности према институцијама културе, наводећи да у њима нема простора за релативизовање правоснажно утврђених ратних злочина.

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Тагови :

Биљана Плавшић

Слободан Шоја

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