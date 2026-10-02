Технологија може да мијења гласове, без да то буде утврђено

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Манипулација је апсолутно могућа. Технологија је дизајнирана да може копирати дигиталну меморију стварних гласова који су послати у централну базу података за бројање гласова, те, умјесто постојеће, креирати нову меморију која би ишла у корист жељене политичке опције.
Такође, технологија подразумијева и виртуелни механизам који имитира стварне машине за гласање, а који може учинити да дигитални траг измијењених гласова дјелује као да потиче са стварних машина. Једноставније речено, онај ко има приступ технологији може да прати и прилагођава резултате у реалном времену током и након избора и то - без могућности да ико утврди да су измијењени.
Аналитичари ЦИА-е су 2006. године процијенили да су машине за гласање имале инсталиране непознате компоненте вјештачке интелигенције, те да су дизајниране тако да мијењају збирне резултате гласова, да су могле да детектују када се врши ревизија, као и да су могле да издају одштампане потврде без регистровања, биљежења или преношења тих гласова.
Алтернативна анализа ЦИА-е из 2013. године наводи да је електронски гласачки систем Венецуеле подложан унутрашњем приступу, наглашава централизовану природу контроле Националног изборног савјета, односно централне изборне комисије те земље, над гласачком технологијом, као и немогућност непожељних политичких субјеката да надзиру процес гласања. Поред државне изборне комисије, апсолутни приступ изборним технологијама имао је добављач или, прецизније, фирма која је и направила наведена технолошка рјешења - компанија Смартматик.
Извјештај ЦИА-е даље показује да је Смартматик сарађивао с венецуеланским обавјештајним и контраобавјештајним службама, те да су за предсједничке изборе ковали планове манипулације изборним резултатима. Тако су, наводи се, 2012. обезбједили побједу Уги Чавезу.
Нису то једини избори у којим је примијећена злоупотреба технологија. Везе „Смартматика“ с Венецуелом 2006. године обавјештајна заједница је оцијенила као пријетњу националној безбједности Сједињених америчких држава. Околност да је Смартматик преузео компанију Секуоиа Вотинг Системс оцијењена је као „умјерена укупна пријетња интересима националне безбједности САД-а“. Та процјена заснивала се на неколико фактора:
Извјештаји да је венецуеланска влада манипулисала националним изборима у Венецуели уз директно учешће компаније Смартматик;
Обавјештајни подаци да су директори компаније Смартматик посједовали акредитиве од венецуеланских обавјештајних служби;
Извјештаји из јавних извора о коруптивним везама између компаније Смартматик и званичника венецуеланске владе;
Подаци да су компаније Смартматик и Секуоиа у то вријеме имале уговоре у приближно 400 округа у САД.
Интерес ЦИА-е за изборе у Венецуели у извјештају се аргументује наводима о подложности компаније Смартматик манипулацији венецуеланске владе, између осталог, и с циљем поткопавања повјерења и манипулације изборним процесом у Сједињеним државама.
Изборне технологије које ће први пут бити искориштене у Босни и Херцеговини на општим изборима у недјељу не подразумијевају електронско гласање, али подразумијевају електронско скенирање и бројање гласова.
И у том дијелу постоји безбједна околност у односу на заштиту стварних гласова, а то је да ће се гласови у БиХ бројати и ручно. Такође, у случају одступања, гласови ће се поново бројати ручно и то бројање биће релевантно. Без обзира на разлику у систему гласања и бројања, БиХ и Венецуела дијеле истог извођача радова - оног који је у Америци оптужен за завјеру, прање новца и корупцију, истог оног против којег се на Филипинима води процес за давање мита, оног који је у БиХ изабран на тендеру иако је био 17 милиона марака скупљи од најповољнијег понуђача.
Гласови грађана БиХ у недјељу тако остају заштићени једино опцијом ручног бројања, опцијом која се и до сада користила и коју су одређене интересне групе прогласиле спорном да би у изборни процес увеле фирму и технологију о којој мало знамо, а све што знамо је - јако спорно.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
42
10
32
10
26
10
20
10
14
Тренутно на програму