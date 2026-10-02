НСРС не зна гдје јој ради 38 посланика

Аутор:Славиша Ђурковић
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Народна скупштина Републике Српске и Парламент ФБиХ немају информације гдје су запослени њихови непрофесионални посланици. За разлику од ова два законодавна тијела, Представнички дом ПСБиХ располаже таквим информацијама.
На крају 11. сазива Народне скупштине Републике Српске, 45 посланика свој мандат обавља професионално, а 38 непрофесионално. У Представничком дому Парламента ФБиХ 90 посланика је у радном односу, док их осам мандат обавља непрофесионално. Када је у питању Дом народа Парламента ФБиХ, четири делегата имају непрофесионални мандат, а њих 74 професионални.
Према подацима које нам је доставила стручна служба Представничког дома ПСБиХ, од 42 посланика њих пет има непрофесионални статус.
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Непрофесионални народни посланик је посланик који није запослен у парламенту. За то прима посланички додатак, а Пословник му намеће исте обавезе као и професионалном посланику. Накнада коју непрофесионалци зарађују на мјесечном нивоу у НСРС износи 2.269 КМ, док професионални посланици зарађују око 1.000 КМ више. Податак о томе гдје су непрофесионални посланици запослени значајан је и са становишта транспарентности, могућег сукоба интереса и неспојивости функција.
Из НСРС нам је одговорено да Скупштина не располаже подацима гдје су запослени народни посланици који немају радни однос у овој институцији. Сличан одговор је стигао и из Дома народа Парламента ФБиХ, а од Представничког дома ФБиХ одговор на то питање нисмо ни добили.
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Другачија пракса постоји у Представничком дому ПСБиХ. Тамо пет посланика мандат обавља непрофесионално, а парламентарна служба доставила је и податке о њиховим матичним организацијама и пословима.
Како нам је речено из НСРС, током 11. сазива 21 народни посланик мијењао је професионални или непрофесионални статус, док је код седам посланика забиљежено више промјена: из професионалног у непрофесионални статус, а онда опет у професионални.
Занимљив податак добили смо из ФБиХ. У Представничком дому седам посланика је током актуелног мандата прекидало, а потом поново заснивало радни однос у Представничком дому. Код већине је период између престанка и поновног заснивања радног односа трајао само неколико дана.
Сенад Субашић поново је засновао радни однос три дана након престанка, Асим Камбер након четири, Зекеријах Алагић након три, док су код Младена Бошковића и Маре Ђукић прекиди трајали по пет дана. Лука Фалетар био је ван радног односа седам дана.
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Посебан случај је Мелиха Махмутбеговић, која је радни однос прекидала два пута. Први пут је професионални радни однос прекинула 1. септембра 2023. године, да би се поново вратила у статус професионалног посланика пет дана касније, односно, 6. септембра.
Други пут је исто направила 20. јануара ове године, али овога пута у статус професионалног посланика вратила се дан касније. У достављеним подацима није наведен разлог ових краткотрајних прекида радног односа.
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