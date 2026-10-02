Ковачевић: Глас за Минића и Цвијановић потврда побједе Српске над Шмитом и Марфијем

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол СНСД-а Радован Ковачевић рекао је да ће у недјељу, 4. октобра бити одржани први избори од Дејтонског мировног споразума без високог представника у БиХ и истакао да је то побједа Милорада Додика и народа Републике Српске.
"Наш народ ће у недјељу, гласајући за Жељку Цвијановић и Саву Минића потврдити ту побједу, или гласајући за друге изабрати повратак високих представника и отимање имовине Републици Српској", навео је Ковачевић.
Ковачевић је указао да се никада не смије заборавити да су у јеку њихових најјачих напада на Републику Српску Драшко Станивуковић, Јелена Тривић и Маринко Божовић примали, угошћавали, ишли им на ноге и уважавали Кристијана Шмита и Мајкла Марфија и од њих тражили да, мимо народне воље, уклоне Милорада Додика.
"Не смијемо заборавити ни да је Бранко Блануша у сарајевским студијима обећавао да ће питање тзв. државне имовине рјешавати у институцијама БиХ, чиме је директно пристао на отимање имовине Републике Српске. Јер сви знамо да онај ко се за грунт пита, да је грунт његов", навео је Ковачевић на "Иксу".
Ковачевић је нагласио да је Република Српска побиједила и Шмита и Марфија, са себе скинула окове санкција, отворила многа врата широм свијета и налази се само на корак до коначног политичког, дипломатског и економског тријумфа.
"Сигуран сам да ће наш народ то препознати и подржати и да никако неће гласати за пораз Републике Српске. Живјела Српска!", поручио је Ковачевић.
Ово су први избори од Дејтона без високог представника у БиХ.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) October 2, 2026
То је побједа Милорада Додика. И народа Републике Српске.
Наш народ ће у недјељу гласајући за Жељку Цвијановић и Саву Минића потврдити ту побједу, или гласајући за друге изабрати повратак високих представника и…
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