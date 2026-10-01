"На шта ће ово изаћи?" Влада велика конфузија - Шта је оштећени, а шта неважећи листић?

Аутор:Бранка Дакић
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Оштећени гласачки листић није онај који је стварно оштећен. То је, заправо, неважећи листић, али није баш ни неважећи, већ је то листић који је замијењен.
То што у "Смарт Матиковој" апликацији за унос и контролу изборних резултата стоји да је оштећени листић, то треба занемарити. Објаснили су ово стручњаци на зум едукацији коју је ЦИК организовао за представнике локалних изборних комисија.
Онај ко до недјеље научи шта је оштећени листић, а шта су они који се само тако зову, знаће и сабрати гласове. Ваљда.
ЦИК БиХ: "Дакле, овдје имате укупно 45 листића, од тога је пет неважећих. Један плус један нису пет, али имамо ова три која се воде као оштећени, која нису скенирани, који улазе у укупан број неважећих.
ОИК БРЕЗА: Али, како може бити оштећени неважећи?
ЦИК БиХ: Ово је мало незграпна формулација и занемарите то што пише оштећени, јер оштећени гласачи листић је листић који је замијењен.
Оштећени листић може бити и онај који гласач остави у кабини за гласање или баци испред скенера или они који нису ушли у скенер.
ОИК БРЕЗА: "Зар није било једноставније, Младене, овдје три листића ова која нису скенирана да иду у укупан број оштећених листића, а неважеће третирате као неважеће?
ЦИК БиХ: Ово је, у суштини неважећи листић, а не оштећени, јер он није оштећен он је неважећи, само је у нашем обрасцу назван као оштећени и образац, искрен да вам будем није баш ни исправан.
ОИК БРЕЗА: На шта ће ово изаћи Алаху.
Можда сада и јесте смијешно, али тешко да ће се ико смијати у недјељу када се бирачка мјеста затворе. Ипак, има још времена до недјеље да се научи. Најбитнија лекција је, понављамо, знати шта је оштећени листић. И није логично да је то онај на којем пише да је оштећен. Срећа, па у изборним комисијама имају стрпљења, а још више разумијевања.
ОИК КНЕЖЕВО: "Разумијем вашу логику, али нема смисла. Али, разумијем шта говорите.
СМАРТ МАТИК: Ово је нешто што је прописано, можда бих и ја на другачији начин урадио. Тренутно је тако у Правилнику, тренутно су тако обрасци креирани“
А, Правилник се мора поштовати. Логично.
Ово је логично питање, поготово ако се у обзир узме да је едукација трајала око сат и 20 минута, а највећи дио односио се на то како препознати оштећени листић.
ОИК БРЕЗА: "Прије прве едукације предсједника и замјеника предсједника, ја сам ти послао мејл да ми разјасниш шта је број оштећених. Младене, ниси ми разјаснио. Сада говориш да је грешка у обрасцу. Ја сматрам, за сваки оштећени листић који се стави у коверту, треба издати нови. Је л' тако формулација за оштећени гласачки листић?
ЦИК БиХ: Па, јесте, али ове листиће на које ви потенцирате...
ОИК БРЕЗА: Рекао си да је то грешка у обрасцу.
ЦИК БиХ: У наслову. Само у наслову.
ОИК БРЕЗА: Немој се љутити, ми само поштујемо прописе. Ако си га назвао оштећени, он је за мене оштећени. То, како ће га заборавити неко у кабини, толики посматрачи и да остане у кабини, да није убачен у скенер.
ЦИК БиХ: Молим Вас, на тестним изборима су бирачи из хује остављали гласачке листиће у кабини.
Требао си га онда назвати "неважећи листићи остављени у кабини“
А, у изборним комисијама нису разумјели ни како се у апликацији додају корисници.
"То треба да уради Смарт Матик, да одреди људе, да ви пошаљете колико треба корисника. Ако је пет корисника, прослиједиће пет шифри. Ранији систем који смо имали, имали смо могућност да пошаљемо, да отворимо корисника администратора на нивоу општине и он креира кориснике. Сад тренутно кориснике креира Смарт матик", објашњавају.
Дакле, адреса за рјешавање свих проблем је Смарт Матик. Имају два и по дана да отклоне проблеме. Имамо разлога да вјерујемо да хоће, јер ако се водимо логиком можемо једноставно закључити да нико није толико неозбиљан да посао наплати 75 милиона марака, а да проблем не ријеши.
„На шта ће ово изаћи“
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