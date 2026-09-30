Радончић: Додик нас разваљује док Конаковић и Бећировић спавају

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кандидат за Предсједништво БиХ и предсједник СББ-а Фахрудин Радончић упозорава јавност на лаж "тројне коалиције" да су побиједили предсједника СНСД-а и поручује да је Милорад Додик јачи него што је био.
"Немојте да лажемо народ да је Додик нејак, он је сада још јачи јер му се придружује хрватски лобистички центар. Додик нас разваљује док Конаковић и Бећировић спавају, док се баве Инстаграмом и глупостима. Додик озбиљно наставља да ради према Бијелој кући и Стејт департменту. Сваки дан нама нимало безазлени ликови објаве текст да предсједник Трамп треба да призна Републику Српску", каже Радончић.
Он поручује да не треба да се варају грађани тврдњама које долазе од "тројне коалиције" да је Милорад Додик слаб.
"Моја теза да Додик није склоњен са политичке сцене, и ја сам то најавио кад је регистрована странка СНСД, Милорад Додик је побиједио. Значи његов дух и политички пројекат живи. Шта је њега брига хоће ли бити предсједник Републике Српске гдје ће за годину дана бити премијер, ако га то буде занимало. А ми у Сарајеву живимо у убјеђењу. Исто као кад су лагали, мислим на "тројку", да никада неће отићи високи представник, а он отишао сутра", каже Радончић.
Предсједник СББ-а често прозива лидера НиП-а Елмедина Конаковића због неистина које се тичу избацивања СНСД-а из власти и побједе бх. дипломатије. У исти кош ставља и Дениса Бећировића, члана Предсједништва БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму