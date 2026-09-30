Logo

Радончић: Додик нас разваљује док Конаковић и Бећировић спавају

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.09.2026 21:14

Коментари:

0
Радончић: Додик нас разваљује док Конаковић и Бећировић спавају
Фото: Printscreen/Youtube/FTV

Кандидат за Предсједништво БиХ и предсједник СББ-а Фахрудин Радончић упозорава јавност на лаж "тројне коалиције" да су побиједили предсједника СНСД-а и поручује да је Милорад Додик јачи него што је био.

"Немојте да лажемо народ да је Додик нејак, он је сада још јачи јер му се придружује хрватски лобистички центар. Додик нас разваљује док Конаковић и Бећировић спавају, док се баве Инстаграмом и глупостима. Додик озбиљно наставља да ради према Бијелој кући и Стејт департменту. Сваки дан нама нимало безазлени ликови објаве текст да предсједник Трамп треба да призна Републику Српску", каже Радончић.

Он поручује да не треба да се варају грађани тврдњама које долазе од "тројне коалиције" да је Милорад Додик слаб.

"Моја теза да Додик није склоњен са политичке сцене, и ја сам то најавио кад је регистрована странка СНСД, Милорад Додик је побиједио. Значи његов дух и политички пројекат живи. Шта је њега брига хоће ли бити предсједник Републике Српске гдје ће за годину дана бити премијер, ако га то буде занимало. А ми у Сарајеву живимо у убјеђењу. Исто као кад су лагали, мислим на "тројку", да никада неће отићи високи представник, а он отишао сутра", каже Радончић.

Предсједник СББ-а често прозива лидера НиП-а Елмедина Конаковића због неистина које се тичу избацивања СНСД-а из власти и побједе бх. дипломатије. У исти кош ставља и Дениса Бећировића, члана Предсједништва БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фахрудин Радончић

Милорад Додик

Денис Бећировић

Елмедин Конаковић

Коментари (0)

Више из рубрике

Мигранти

БиХ

Мигрантска рута кроз БиХ поново најактивнија

4 ч

0
Избори 2026

БиХ

Могуће понављање или поништавање избора?

5 ч

3
Застава с љиљанима

БиХ

Уклонили грб Немањића, сад би љиљанима махали по Бањалуци

5 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

БиХ

Дуг ФБиХ за пола године повећан за 1,57 милијарди КМ

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима