Мигрантска рута кроз БиХ поново најактивнија

Аутор:Марко Гаврић
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Мигрантска рута кроз БиХ је поново најактивнија. Број долазака порастао је за петину. Од почетка године до краја августа регистровано је око 23 хиљаде долазака, a у БиХ је регистровано 1800 миграната. Подаци су ово Међународне организације за миграције. Према тим подацима највише долазака прошлог мјесеца регистровано је у БиХ.
"Према националности, међу мигрантима који су током августа регистровани у БиХ највише је било држављана Судана, који су чинили готово петину одсто укупног броја долазака. Држављани Авганистана чинили су 16 одсто, док су држављани Египта чинили нешто више од десет одсто", наведено је у извјештају Међународне организације за миграције.
Број илегалних миграција у Хрватској је у паду, али проблеми на граници БиХ постоје, порука је министра унутрашњих послова Хрватске. Како каже, готови сви незаконити мигранти са западнобалканске руте долазе из БиХ.
"Више од 90, 95% миграната долази из смјера БиХ, зато смо се залагали и успјели да се Фронтекс распореди у БиХ, они су тек у почетку и ми им желимо помоћи", каже Давор Божиновић, министар унутрашњих послова Хрватске.
Мигрантска рута кроз БиХ већ дуго функционише ван контроле институција. Потребно је хитно дјеловање надлежних органа како би се спријечиле пријетње по безбједност земље, оцјена је стручњака за безбједност.
"Данас тврдим да ништа није контролисано, никада нисмо у БиХ направили озбиљну анализу, никада нисмо на основу те анализе направили озбиљан план и програм, озбиљну стратегију, тако да и данас БиХ је једна од ријетких земаља у коју свако може да уђе, а не може да изађе", каже Слободан Жупљанин, стручњак за безбједност.
"Очито да Република Српска нема великих проблема када су мигранти у питању с обзиром да је одлучила да не прихвати ни мигрантске кампове, а и оне који су илегално прешли депортује и врати одакле су кренули", рекао је Саша Мићин, професор Факултета безбједносних наука у Бањалуци.
На Западном Балкану је током августа 2026. године било активно 27 прихватних објеката. Став Републике Српске остаје исти. Република Српска одбија могућност изградње и отварања било каквих мигрантских центара и задржавања миграната на својој територији.
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