Комшић признао да је прегласао Цвијановићеву јер се плашио медијске реакције

Аутор:АТВ редакција
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Члан Предсједништва БиХ Жељко Комшић изјавио је да је подржао одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ (КОНС), иако је, како је рекао, знао да је погрешна, јер би у супротном био проглашен „сарадником Милорада Додика који руши институције БиХ“.
Комшић је рекао да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић својим потезима довео до тога да више нема Комисије за очување националних споменика БиХ те да, како је навео, ту ситуацију треба „разобличити“.
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Према Комшићевим ријечима, страни експерти који учествују у раду Комисије напустили су њене активности незадовољни ситуацијом насталом након Бећировићевог именовања нових чланова. Он је одбацио тврдње да су страни експерти напустили Комисију због тога што нису жељели учествовати у њеном раду током изборне кампање.
Два страна експерта УНЕСКО-а, из Италије и Кеније, обавијестила су Предсједништво БиХ прошле седмице да су се повукли из рада Комисије.
Комшић је рекао да је проблем и у томе што, према његовом мишљењу, у медијима није било довољно озбиљне анализе цијеле ситуације након усвајања одлуке о именовању чланова Комисије у Предсједништву БиХ, на сједници одржаној крајем јуна.
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"Већи је проблем што у медијима није било озбиљне анализе цијеле ситуације, што се у јавности стварала слика да је то ОК потез. Мислим, видјело се од почетка на шта то иде. Не може то на силу тако, зато што РС и Жељка Цвијановић имају законске и уставне инструменте да то зауставе, а поготово што ће странци, у ситуацији гдје виде конфликт, побјећи од тог конфликта. То се и десило. Не мислите да ће УНЕСЦО учествовати у нашим расправама гдје виде да немају везе с радом Комисије, већ да су расправе политичке", рекао је Комшић у подкасту портала Вијести.ба
Објаснио је да је на сједници Предсједништва подржао Бећировићев приједлог о именовању чланова Комисије јер би, како је навео, у супротном био проглашен „сарадником Додика који руши институције БиХ“.
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“У том тренутку, да нисам гласао за то, био бих (проглашен) вјерним сарадником Милорада Додика, да рушим институције БиХ... Подерали би ме као Ослобођење, био бих издајник, гори од Тројке“, рекао је Комшић, алудирајући на могуће реакције појединих медија у Федерацији БиХ у случају није подржао Бећировићев приједлог на сједници Предсједништва БиХ у јуну.
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Странци се повукли из Комисије за очување националних споменика
Народна скупштина Републике Српске 7. јула двотрећинском већином потврдила је вето члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић на одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ, чиме је та одлука стављена ван снаге.
Цвијановић је претходно уложила вето на одлуку о именовању чланова Комисије, прогласивши је деструктивном по витални национални интерес Републике Српске. Одлука је претходно усвојена на сједници Предсједништва БиХ, након што је Цвијановић напустила сједницу.
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