Додик: Да сам слиједио пут политичког Сарајева они сада не би имали гаса

Аутор:Стеван Лулић
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је, након повратка из Русије, да патолошка мржња политичког Сарајева према Србима и Републици Српској не може ништа изградити већ само довести до распада.
Како је нагласио, руководство Српске, са друге стране, улаже огромне напоре да се очувају мир и стабилност, упркос покушајима да се то прикаже друкчије.
"И моје повлачење са мјеста предсједника Републике било је у том смислу да се очува стабилност, поред неправде која је васионска. Али, ми повлачимо рационалне потезе", наглашава Додик.
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Са друге стране, каже он, из Сарајева не долази ништа рационално, али да Република Српска неће слиједити тај пут.
"Па некидан су нас поново понизили, поново мисле да ће то тако остати, поново се смију по кафићима у Сарајеву и шпрдају с нама. Ја им поручујем, неће вам то тако проћи. Они су написали монографију у вези са дипломатским активностима БиХ и оно што су муслимани радили од 1991. до 1995. године приказали су као активности дипломатије БиХ. То је лаж, то не постоји, ми то не прихватамо. Зашто мислите да ћемо ми то урадити, зашто трошите заједнички новац за те монографије, ко сте ви да то више радите? Ко сте ви да одете у свијет и говорите о томе како само треба казнити Републику Српску. Ја да сам слиједио њихов пут, они већ сада не би имали гаса", истакао је Додик,.
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