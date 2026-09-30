Пјевачица родила дијете милионеру, говорила о животу у Америци: "Нико нам није помогао"

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Азра Хусаркић која се прославила у музичком такмичењу "Звезде Гранда" напустила је Србију. Она се удала за милионера са којим живи у Америци, а сада је са бебом и мужем вратила у Србију гдје је гостовала у емисији "Амиџи шоу".
Азра је у студио ушетала у друштву маркантног мушкарца, а пјевачица је одмах разјаснила о коме је ријеч. Наиме, она је открила да њихов пријатељ који глуми у њеном новом споту, али и човјек који се појављивао у спотовима Лејди Гаге и других свјетских звијезда.
Поред музичких новости, Азра је проговорила и о детаљима из приватног живота. Открила је да се прије мјесец дана, послије 11 мјесеци проведених у Америци, вратила у Србију са мужем и ћерком. Пјевачица је испричала да је од порођаја прошло 16 месеци и да су она и супруг сами подизали дијете без ичије помоћи, док им сада у Србији родитељи помажу око одгајања како би се мало одморила. Поручила је и да музику није запоставила, да спрема нове пјесме и кореографије, те да ће наставити са наступима чим буде спремна да се одвоји од ћерке.
- Знате како је кад се породиш, па ти треба помоћ мајке. Све је на нама било и ево, прошло је 16 мјесеци и без ичије помоћи смо дигли наше дијете. Сад нам мало родитељи помажу да се ја мало одморим. Мислим, ја сам ту увијек око ћерке. Нисам ни могла да помислим која је то љубав док нисам постала мајка- Нисам запоставила музику, правимо лијепу причу што се тиче пјесама и кореографије, а кад ја будем спремна да се одвојим од ћерке, настављамо тамо где смо стали - рекла је Азра.
Иначе, у "Амиџи шоу" гостовао је Слоба Радановић са супругом Јеленом, када су се дотакли његове афере у ријалитију.
- Нисам запоставила музику, правимо лепу причу што се тиче пјесама и кореографије, а кад ја будем спремна да се одвојим од ћерке, настављамо тамо гдје смо стали - рекла је Азра.
Сцена
Ова пјевачица посједује најскупљу вилу на естради: Ужива у луксузу са породицом
- Свидио ми се физички и као особа, рекла је Јелена, док је Слоба признао да јој је било драго што није дозволила да јој јавно мњење креира мишљење о њему.
- Нисам очекивао да у тако лијепој дјевојци тако лијепа душа.
Јелена се осврнула на љубавни троугао у коме се Слоба нашао у ријалитију.
- Та ситуација је извукла из њега све и лоше и добро. Знала сам шта добијам, то живим и данас, рекла је Јелена.
- Неко други би на мом мјесту презубпчио додао је Слоба.
Водитељ је питао како функционишу као породица, а Јелена је истакла да имају одличну организацију, а затим открила да сутра путују за Истанбул гдје ће њеном сину урадити интервенцију.
- Послије поноћи летимо, Науму раде фекалну трансплантацију у петак се враћамо и лоба буквално са аеродрома иде да пјева.
(блиц)
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Сцена
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