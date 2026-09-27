Сенидах проговорила о удаји и притиску породице

Аутор:АТВ редакција
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Регионална музичка звијезда, Сенида Хајдарпашић, познатија као Сенидах, ријетко говори о приватним стварима и породици. Ипак, с времена на вријеме подијели понеки детаљ о својим најближима, као и о баки из Црне Горе, одакле вуче породичне коријене.
Сенидах је ове године напунила 41 годину, а сада је отворено говорила о удаји и открила шта мисли о браку.
"Раније ми је говорила: 'Удај се! Кад ће удаја?!', а сад ми каже: 'Биће тако како будеш ти хтјела', и то ми је сад супер. Пошто јесте тако, како будем ЈА хтјела, а не други", рекла је пјевачица за ТВ Е.
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Пјевачица је открила да воли да проводи вријеме код баке и да се тамо осјећа спокојно.
"Супер ми је, мирно ми је код ње. Ја се успавам док она рјешава укрштенице", рекла је Сенидах и додала:
"Тамо нисам звијезда. Ја сам њихова беба. Мени су иначе надимци - беба, беби, бебили, бебавац... Ја сам тамо беба, нисам Сенидах", изјавила је пјевачица кроз смијех.
Балканска звијезда која приватан живот крије од јавности, једном приликом је за Телеграф говорила о породици, када нам је открила да има баку за коју је веома везана, а која је ушла у стоту годину.
"Волим да одем у Црну Гору, тамо имам баку. Ми се стално чујемо преко телефона, она ме стално зове. Ушла је у стоту годину. Код ње увијек морам и волим да одем. Са њом морам мало јаче да причам, пошто слабије чује", рекла је Сенида раније.
Прошле године је подијелила њихову заједничку фотографију и то баш на дан бакиног стотог рођендана.
Уз фотку је подијелила и веома емотиван опис:
"Она није тренутак, тренуци су ОНА! Срећан ти стоти рођендан нано, и даље си моја мала", написала је Сенидах и прикупила прегршт предивних коментара, преноси Телеграф.
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