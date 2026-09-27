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Сенидах проговорила о удаји и притиску породице

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27.09.2026 16:03

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Сенидах проговорила о удаји и притиску породице
Фото: АТВ

Регионална музичка звијезда, Сенида Хајдарпашић, познатија као Сенидах, ријетко говори о приватним стварима и породици. Ипак, с времена на вријеме подијели понеки детаљ о својим најближима, као и о баки из Црне Горе, одакле вуче породичне коријене.

Сенидах је ове године напунила 41 годину, а сада је отворено говорила о удаји и открила шта мисли о браку.

"Раније ми је говорила: 'Удај се! Кад ће удаја?!', а сад ми каже: 'Биће тако како будеш ти хтјела', и то ми је сад супер. Пошто јесте тако, како будем ЈА хтјела, а не други", рекла је пјевачица за ТВ Е.

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Пјевачица је открила да воли да проводи вријеме код баке и да се тамо осјећа спокојно.

"Супер ми је, мирно ми је код ње. Ја се успавам док она рјешава укрштенице", рекла је Сенидах и додала:

"Тамо нисам звијезда. Ја сам њихова беба. Мени су иначе надимци - беба, беби, бебили, бебавац... Ја сам тамо беба, нисам Сенидах", изјавила је пјевачица кроз смијех.

Сенидина бака има 101 годину

Балканска звијезда која приватан живот крије од јавности, једном приликом је за Телеграф говорила о породици, када нам је открила да има баку за коју је веома везана, а која је ушла у стоту годину.

"Волим да одем у Црну Гору, тамо имам баку. Ми се стално чујемо преко телефона, она ме стално зове. Ушла је у стоту годину. Код ње увијек морам и волим да одем. Са њом морам мало јаче да причам, пошто слабије чује", рекла је Сенида раније.

Прошле године је подијелила њихову заједничку фотографију и то баш на дан бакиног стотог рођендана.

Уз фотку је подијелила и веома емотиван опис:

"Она није тренутак, тренуци су ОНА! Срећан ти стоти рођендан нано, и даље си моја мала", написала је Сенидах и прикупила прегршт предивних коментара, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сенидах

Удаја

Пјевачица

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