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Због сумње на припрему терористичког дјела ухапшено пет особа

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27.09.2026 16:37

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policija Velika Britanija Engleska
Фото: Unsplash

Британска полиција ухапсила је пет мушкараца у близини америчке ваздухопловне базе Ферфорд у Енглеској због сумње на припрему терористичког дјела уз употребу експлозива.

Полиција је интервенисала након дојаве да су се три комбија упутила ка војном аеродрому који је кориштен за нападе САД на Иран, изјавили су детективи који воде истрагу.

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Полиција је саопштила да вјерује да је ситуација сада под контролом.

"У раним смо фазама истраге, а пет мушкараца је и даље у притвору", саопштила је виши национални координатор за борбу против тероризма Вики Еванс.

Полиција је објавила да је око базе постављен кордон дужине 400 метара, док јединица за деактивирање бомби провјерава комбије.

Локално становништво је евакуисано, а наоружани полицајци патролирају локацијом.

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Британска Влада, која је дала овлаштење Америци да користи бомбардере са сједиштем у Ферфорду за ударе на иранске ракетне локације са којих су нападани бродови у Ормуском мореузу, саопштила је да је премијер Енди Бернам обавијештен о инциденту.

(Срна)

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Тагови :

Енглеска

терористи

хапшење

Полиција

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