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Проглашена ванредна ситуација у бази коју користи америчка војска

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27.09.2026 13:28

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Америчка војска
Фото: George Pak/Pexels

У бази Ферфорд Краљевског ратног ваздухопловства (РАФ) на југозападу Енглеске, коју користе америчке снаге, рано јутрос је проглашена ванредна ситауција, а неколико мушкараца је ухапшено у њеној близини, због сумње да су починили кривична дјела према Закону о експлозивима, саопштила је данас британска полиција.

Британска влада је одобрила Сједињеним Америчким Државама да користи базу РАФ Ферфорд за извођење напада на иранске ракетне положаје који угрожавају бродове у Ормуском мореузу, преносе медији.

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Војни тим за уклањање експлозивних средстава тренутно испитује одређени број возила око базе.

Становници Велфорда, близу базе Ферфорд, евакуисани су у рекреативни центар док се истрага наставља, а тренутно је постављен кордон у том подручју, саопштила је полиција.

Очевидац је за медије рекао да наоружана полиција блокира прилаз главној капији базе а око 30 возила хитних служби, укључујући полицијске аутомобиле, возила хитне помоћи и ватрогасних кола, било је распоређено у селу Ферфорд, у близини базе.

- У току је евакуација више објеката у области Велфорд након проглашења инцидента великих размјера. Ово је усиједило након хапшења неколико мушкараца осумњичених за кривична дјела у вези са Законом о експлозивима - наводи се у саопштењу полиције Глостершира, која се односи на село у близини базе.

Додаје се да "специјализовани војни тим за уклањање експлозивних средстава тренутно прегледа више возила".

Портпарол америчког Ратног ваздухопловства изјавио је да неће говорити о конкретним мјерама заштите снага у тој бази.

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- 501. крило за борбену подршку и остала наша крила стационирана у Великој Британији остају на опрезу и предузеће одговарајуће мјере како би осигурали безбједност и сигурност америчких припадника војске, цивила, уговарача и њихових породица - рекао је портпарол.

Он је додао да се стално процјењују различити фактори који одређују које ће мјере бити уведене или мијењане ради заштите објеката, људи и њихових породица.

База Ферфорд има једини аеродром у Европи који америчка војска користи за тешке стратешке бомбардере попут Б-52 и Б-1Б Лансер.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Енглеска

америчка војска

хапшење

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