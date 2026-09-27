Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 7

Аутор:АТВ редакција
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Предизборне анкете уочи општих избора у БиХ 2026. године, које је радила агенција Метрикс консалтинг (Metrics Consulting), показују да у Изборној јединици 7 кандидат СНСД-а Саво Минић за предсједника Републике Српске ужива 54,1 одсто подршке, док кандидат СДС-а Бранко Блануша има 28,4 одсто.
За неког другог кандидата опредјељује се 8,9 одсто испитаника, док је 8,6 одсто неодлучно или одбија одговор.
"Примјеном статистичких метода извршено је и додатно моделирање података. Према приказаној моделираној расподјели, Саво Минић биљежи 50,1 одсто, а Бранко Блануша 32,4 одсто, док се 8,9 одсто односи на друге кандидате, а 8,6 одсто остаје неодлучно. Према моделу, разлика у апсолутном броју гласова износи око 7.500 гласова. Важно је нагласити да моделирана расподјела није директно измјерен резултат нити коначан исход избора, већ статистички изведена пројекција заснована на резултатима истраживања и дефинисаним претпоставкама модела", истиче се у објави ове агенције на друштвеној мрежи Инстаграм.
Додају да када је ријеч о избору српског члана Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић биљежи 53,5 одсто, Маринко Божовић 15,1 одсто, а Небојша Вукановић 14,4 одсто, док је 17,0 одсто испитаника неодлучно или одбија одговор.
"На нивоу избора за Народну скупштину Републике Српске, СНСД биљежи 36,8 одсто, СДС 12,4 одсто, Покрет Сигурна Српска 6,7 одсто, Листа За правду и ред 4,9 одсто, а ДНС и НПС 4,4 одсто. За друге политичке опције опредјељује се 19,8 одсто испитаника, док је 15 одсто неодлучно или одбија одговор. Према пројекцији директних мандата, СНСД биљежи 3 мандата, а СДС 1 мандат. За остала 3 мандата равноправно се боре ДНС и НПС, Покрет Сигурна Српска, Листа За правду и ред, СПС и нека од других политичких опција", додају из агенције.
Истраживање јавног мњења у Изборној јединици 7 спроведено је теренски, у периоду од 19. до 28. августа 2026. године, на репрезентативном узорку од 1.210 испитаника. Узорком су обухваћени Зворник, Братунац, Сребреница и Милићи.
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