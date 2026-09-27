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За осам мјесеци 26 починилаца кривичних дјела ухваћено на лицу мјеста

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27.09.2026 13:33

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МУП РС полиција лого возило
Фото: ATV

Захваљујући доброј сарадњи са грађанима, полицијски службеници Полицијске управе Требиње су за осам мјесеци на мјесту извршења кривичног дјела ухватили 26 починилаца.

Како је саопштено из Полицијске управе, ријеч је о различитим кривичним дјелима, од злупотребе опојних дрога до имовинских деликата. Један од разлога за овакав резултат је и присутност полицијских службеника на улицама, који су за осам мјесеци непосредним запажањем уочили четири кривична дјела.

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"Веома је важно да смо сви свјесни колико је за расвјетљавање кривичног дјела значајна правовремена пријава. Оно што је још важније, јесте да емпатија међу грађанима није нестала. Не можемо да размишљамо да се то неће нама десити. Никад се не зна када неко може бити оштећен у кривичном дјелу. Ту наступа комшијска солидарност. Неопходно је да се одговорно понашамо према личној имовини, али и према имовини оних који су око нас", наведено је у саопштењу.

Из Полицијске управе Требиње стално апелују на грађане да, уколико примјете било какво непознато или сумњиво лице у близини своје куће или у улици у којој живе, позову полицију. Рекација полиције у складу са позитивним нормама у комбинацији са правовременом пријавом је увијек најбоље рјешење како за оштећене грађане тако и за полицијске службенике, поручују из Полицијске управе .

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Требиње

ПУ Требиње

Полиција

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