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Посјекли вијековна стабла, а трула заборавили: Немар Града замало довео до трагедије

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27.09.2026 13:58

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Пало стабло у Дебељацима.
Фото: Screenshot/Facebook

Немар градских власти поново је задао озбиљну главобољу мјештанима Дебељака, након што је огромно стабло пало на једној од најфреквентнијих локација у овом бањалучком насељу.

Инцидент се догодио тачно у 7.23 часова у вријеме када је радним данима испред подручне Основне школе "Станко Ракита" највећа фреквенција и када на десетине ђака пролази овим путем.

Како се јасно може видјети и на фотографијама, стабло је пало директно испред самог улаза у објекат школе. Само захваљујући срећној околности што је у питању недјеља, избјегнуте су катастрофалне посљедице које су могле да задесе најмлађе.

Предсједник Мјесне заједнице Дебељаци Дејан Штрбац огласио се путем Фејсбука и поручио да ће затражити утврђивање одговорности Градске управе Бањалука.

Руководство школе апеловало још у јулу, Градска управа игнорисала

Док надлежни мјесецима ћуте, чињенице недвосмислено свједоче о потпуној неодговорности градске администрације.

Руководство школе благовремено је реаговало још у јулу ове године, када је званичним захтјевом од надлежног одјељења Градске управе Бањалука тражило сагласност да се ово ризично и труло дрво хитном интервенцијом посјече и уклони.

Међутим, из Градске управе није било ни адекватног одговора нити конкретног рјешења, што је јутрос замало довело до трагедије.

Сијеку вијековне врбе, а трула стабла испред школа заборављају

Ово није први пут да Градска управа показује потпуну слијепост када су у питању стварни приоритети и безбједност Бањалучана.

Док се апели за уклањање опасних стабала испред школских дворишта игноришу мјесецима, градска власт је без оклијевања спровела екоцид на обалама Врбаса, гдје су посјечене вијековне врбе и десетине здравих стабала.

Док су препознатљиви симболи града уз Врбас нестали преко ноћи под изговором "уређења", сува и трула стабла која директно угрожавају дјечије животе у Дебељацима надлежни нису били у стању да уклоне ни послије вишемјесечних званичних ургенција.

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Подијели:

Тагови :

сјеча стабала

Дебељаци

ОШ Станко Ракита

Пало стабло

Градска управа Бањалука

Бања Лука

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