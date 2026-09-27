Посјекли вијековна стабла, а трула заборавили: Немар Града замало довео до трагедије

Аутор:Милена Грубор
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Немар градских власти поново је задао озбиљну главобољу мјештанима Дебељака, након што је огромно стабло пало на једној од најфреквентнијих локација у овом бањалучком насељу.
Инцидент се догодио тачно у 7.23 часова у вријеме када је радним данима испред подручне Основне школе "Станко Ракита" највећа фреквенција и када на десетине ђака пролази овим путем.
Како се јасно може видјети и на фотографијама, стабло је пало директно испред самог улаза у објекат школе. Само захваљујући срећној околности што је у питању недјеља, избјегнуте су катастрофалне посљедице које су могле да задесе најмлађе.
Предсједник Мјесне заједнице Дебељаци Дејан Штрбац огласио се путем Фејсбука и поручио да ће затражити утврђивање одговорности Градске управе Бањалука.
Док надлежни мјесецима ћуте, чињенице недвосмислено свједоче о потпуној неодговорности градске администрације.
Руководство школе благовремено је реаговало још у јулу ове године, када је званичним захтјевом од надлежног одјељења Градске управе Бањалука тражило сагласност да се ово ризично и труло дрво хитном интервенцијом посјече и уклони.
Међутим, из Градске управе није било ни адекватног одговора нити конкретног рјешења, што је јутрос замало довело до трагедије.
Ово није први пут да Градска управа показује потпуну слијепост када су у питању стварни приоритети и безбједност Бањалучана.
Док се апели за уклањање опасних стабала испред школских дворишта игноришу мјесецима, градска власт је без оклијевања спровела екоцид на обалама Врбаса, гдје су посјечене вијековне врбе и десетине здравих стабала.
Док су препознатљиви симболи града уз Врбас нестали преко ноћи под изговором "уређења", сува и трула стабла која директно угрожавају дјечије животе у Дебељацима надлежни нису били у стању да уклоне ни послије вишемјесечних званичних ургенција.
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