Смеће и даље гуши Бањалуку, Град игнорише проблем отпада

Аутор:Милица Марјановић
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Подземни контејнери, камере и најављена рециклажна дворишта – Град Бањалука најављује нова рјешења за проблем отпада. Грађани, међутим, и даље указују на претрпане контејнере, кабасти отпад и непрописно одлагање.
"Народ је некултуран, баца и гдје треба и гдје не треба прво се треба народ култивисати па онда то све","Јесте, поготово мислим да је велики проблем што се тиче одлагања кабастог отпада","Мене то баш живцира кад видим два контејнера и мораш руком отворити а онај други који је отворен из њега пада", рекли су.
Рјешења се најављују, али питање је колико ће промијенити слику на терену.
И поред нових и иновативних рјешења, Бањалука се и даље суочава са проблемом отпада- подземни контејнери можда јесу дио рјешења али да ли они заиста могу да ријеше проблем
А проблем ће ријешити каже градоначелник строге санкције, рециклажна дворишта, али и постављање подземних контејнера код нових стамбених објеката.
"У приградским мјесним заједницама ми уводимо ручно чишћење без контејнера испред куће и тад наилазе наше службе, што се тиче депонија то је ствар наше културе ми постављамо камере на депоније а данас имате да поред контејнера стављају двосјед тросјед ми не можемо исправити све криве Дрине али морамо на томе да радимо", тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Док Град говори о новим рјешењима, из ресорног министарства подсјећају да након састанка о проблему отпада у Бањалуци, повратне информације нису добили.
"Град Бањалука у конкретном случају, ја сам био свједок на два састанка на којима је причано о проблемима били су представници града који су рекли да ће пренијети запажања коме треба и да ће дати повратне информације ја не знам да смо добили ишта послије тога", казао је помоћник министра за заштиту животне средине у министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Душко Соломун.
За непрописно одлагање отпада на територији Бање Луке током 2025. године и у досадашњем дијелу 2026. године издат је 91 прекршајни налог за лица за која се утврдило да су извршила непрописно одлагање отпада односно одлагање отпада супротно Одлуци о комуналном реду и Правилнику о начину и условима одвоза и одлагања отпада.
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