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Извлачење за срчани удар: Лото резултати 77. кола

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25.09.2026 20:21

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Извучени су бројеви у 77. колу игара Лото и Лото плус, а иако није било главних добитака, једном играчу су милиони измакли за длаку.

Игра Лото носила је премију вриједну четири милиона и 300 хиљада марака, али након шест бројева било је јасно да она неће бити извучена.

Добитна комбинација гласила је 34, 19, 5, 1, 9, 17 и 27.

Ипак, девет играча освојило је шестице вриједне по скоро шест хиљада марака.

Лото плус, ситуација за срчани удар

Ни у игри Лото плус није извучена главна премија вриједна невјероватних шест и по милиона КМ.

Извучени су бројеви 23, 21, 5, 14, 3, 12 и 15.

Један играч након шест извучених бројева био је у ситуацији за срчани удар. Наиме, њему је за поменуте милионе фалио број 9, али је бубањ избацио петнаестку.

Џокер

Ни у игри Џокер није било уплаћене добитне комбинације.

Извучени Џокер број у овом колу гласио је - 220409.

Иначе, у 77. колу Џокер је био вриједан 90.000 КМ.

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