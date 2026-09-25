Извлачење за срчани удар: Лото резултати 77. кола

Аутор:АТВ редакција
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Извучени су бројеви у 77. колу игара Лото и Лото плус, а иако није било главних добитака, једном играчу су милиони измакли за длаку.
Игра Лото носила је премију вриједну четири милиона и 300 хиљада марака, али након шест бројева било је јасно да она неће бити извучена.
Добитна комбинација гласила је 34, 19, 5, 1, 9, 17 и 27.
Ипак, девет играча освојило је шестице вриједне по скоро шест хиљада марака.
Ни у игри Лото плус није извучена главна премија вриједна невјероватних шест и по милиона КМ.
Извучени су бројеви 23, 21, 5, 14, 3, 12 и 15.
Један играч након шест извучених бројева био је у ситуацији за срчани удар. Наиме, њему је за поменуте милионе фалио број 9, али је бубањ избацио петнаестку.
Ни у игри Џокер није било уплаћене добитне комбинације.
Извучени Џокер број у овом колу гласио је - 220409.
Иначе, у 77. колу Џокер је био вриједан 90.000 КМ.
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