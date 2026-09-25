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Снијег стигао и у Херцеговину

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25.09.2026 16:40

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Снијег стигао и у Херцеговину
Фото: ATV

Јако захлађење захватило је и наш регион. Вријеме је право јесење - кишовито у неким дијеловима. На највишим планинама као и прије три дана вејао је снијег.

Овог пута снијег је вејао на сјеверу Херцеговине и то на планини Чврсница.

Ријеч је о планини чији се врх налази на надморској висини од 2.227 метара, а сњежна граница спустила се и на мање од 2.000 метара.

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Снијег је у потпуности прекрио дијелове планине.

Оно што је интересантно, до недавно је на овом подручју трајало врело љето са екстремном сушом и великим шумским пожарима, а колико временски услови могу бити овдје сурови, показује управо актуелна временска ситуација.

До краја дана у нашем региону очекује се смиривање времена, а од сутра и потпуна стабилизација.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Снијег

Херцеговина

Чврсница

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