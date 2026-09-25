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Син амбасадора Израела се бори за живот: Објављен стравичан снимак напада

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25.09.2026 17:36

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Син амбасадора Израела се бори за живот
Фото: Screenshot / X

Син израелског амбасадора у Сједињеним Америчким Државама тешко је повријеђен у нападу аутомобилом на Западној обали, саопштено је након инцидента у сриједу, а преноси "АП".

"Нерија Лајтер, резервиста израелске војске, потребно му је чудо", написао је амбасадор Јехијел Лајтер на друштвеним мрежама.

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Његов старији син Моше Једидја Лајтер, који је такође служио у израелској војсци, погинуо је у Гази око мјесец дана након напада Хамаса 7. октобра 2023. године, који је покренуо рат у Гази.

Према наводима израелске војске и полиције, један Палестинац је у сриједу поподне аутомобилом ударио у безбједносни пункт у близини израелског насеља Бејт Хорон. Том приликом тешко је повријеђен војник.

Израелске снаге на мјесту догађаја отвориле су ватру на возача док је покушавао да побјегне и убиле га. Након напада додатне војне снаге распоређене су у том подручју, кроз које пролази важан ауто-пут који повезује Јерусалим и Тел Авив.

Осумњичени је идентификован као Махмуд Сулејман, саопштило је палестинско Министарство здравља.

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху и предсједник Исак Херцог упутили су жеље за Лајтеров опоравак. Херцог је у објави на друштвеним мрежама навео да се Лајтер "бори за живот".

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Нетанјаху је у сриједу увече посјетио Лајтерову породицу у болници, прије него што је отпутовао у Њујорк на Генералну скупштину Уједињених нација.

Крајем јуна Лајтер, амбасадор Либана у САД и амерички државни секретар Марко Рубио представили су оквирни споразум између Израела и Либана, који је описан као први корак ка миру након вишемјесечног обновљеног сукоба Израела и Хезболаха, милитантне групе са сједиштем у Либану коју подржава Иран.

Снимак је изузетно УЗНЕМИРУЈУЋИ.

(Телеграф)

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Тагови :

Израел

Напад

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