Син амбасадора Израела се бори за живот: Објављен стравичан снимак напада

Аутор:АТВ редакција
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Син израелског амбасадора у Сједињеним Америчким Државама тешко је повријеђен у нападу аутомобилом на Западној обали, саопштено је након инцидента у сриједу, а преноси "АП".
"Нерија Лајтер, резервиста израелске војске, потребно му је чудо", написао је амбасадор Јехијел Лајтер на друштвеним мрежама.
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Његов старији син Моше Једидја Лајтер, који је такође служио у израелској војсци, погинуо је у Гази око мјесец дана након напада Хамаса 7. октобра 2023. године, који је покренуо рат у Гази.
Према наводима израелске војске и полиције, један Палестинац је у сриједу поподне аутомобилом ударио у безбједносни пункт у близини израелског насеља Бејт Хорон. Том приликом тешко је повријеђен војник.
Израелске снаге на мјесту догађаја отвориле су ватру на возача док је покушавао да побјегне и убиле га. Након напада додатне војне снаге распоређене су у том подручју, кроз које пролази важан ауто-пут који повезује Јерусалим и Тел Авив.
Осумњичени је идентификован као Махмуд Сулејман, саопштило је палестинско Министарство здравља.
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху и предсједник Исак Херцог упутили су жеље за Лајтеров опоравак. Херцог је у објави на друштвеним мрежама навео да се Лајтер "бори за живот".
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Нетанјаху је у сриједу увече посјетио Лајтерову породицу у болници, прије него што је отпутовао у Њујорк на Генералну скупштину Уједињених нација.
Крајем јуна Лајтер, амбасадор Либана у САД и амерички државни секретар Марко Рубио представили су оквирни споразум између Израела и Либана, који је описан као први корак ка миру након вишемјесечног обновљеног сукоба Израела и Хезболаха, милитантне групе са сједиштем у Либану коју подржава Иран.
Снимак је изузетно УЗНЕМИРУЈУЋИ.
🇵🇸 Israeli forces shot dead a 29-year-old Palestinian, Mahmoud Mohammad Mahmoud Suleiman, at a checkpoint near the illegal settlement of Beit Horon west of Ramallah, West Bank, on Wednesday, after what Israeli police described as a car-ramming that critically wounded a reservist.… pic.twitter.com/8wY0XYtmED— Drop Site (@DropSiteNews) September 23, 2026
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