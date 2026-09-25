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Кобних осам секунди: Дјечак (11) подлетио под воз, познат разлог

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25.09.2026 16:07

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Кобних осам секунди: Дјечак (11) подлетио под воз, познат разлог
Фото: Cristian Manieri/Pexels

Ученик Џејден Шехата страдао је близу Кенлија на југу Лондона, док је пјешке ишао према својој школи.

Иако је иначе у школу ишао у пратњи свог осамнаестогодишњег брата, тог јутра кренуо је двадесет минута раније него обично.

Упркос томе што је машиновођа воза који је саобраћао према Лондону звучним сигналом више пута упозоравао на наилазак, дјечак је несвјесно закорачио директно на шине.

Није имао слушалице на ушима, а од посљедица тешких повреда врата преминуо је на лицу мјеста.

Кобних осам секунди на телефону

Истражилац за жељезничке несреће изјавио је да су надзорне камере снимиле дјечака који је у рукама држао свијетлећи предмет непосредно прије удара воза.

На суду је откривено да је у том тренутку на апликацији Вотсап гледао видео-запис у трајању од свега осам секунди, који му је послао друг из школе.

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Порота је закључила да се радило о несрећном случају те да дјечак због ометања мобилним телефоном уопште није уочио смртоносну опасност.

Мртвозорник је истакао да је гледање у телефоне постало свакодневно и опасно понашање за све људе, те је најавио службени извјештај с препорукама како би се у будућности спријечиле сличне трагедије.

Прелаз био на листи високоризичних

Као додатни фактор несреће наведен је недостатак активног система упозорења на овом пружном прелазу, који није имао ни визуелне ни звучне сигнале за пјешаке.

Надлежна компанија „Нетворк рејл“ тај је прелаз раније сврстала у категорију високог ризика и рангирала га као 13. најопаснији од укупно 111 пјешачких прелаза на тој рути.

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На тој локацији се у просјеку биљежио један замало избјегнути инцидент годишње, а прије саме несреће већ су били израђени планови за постављање свјетлосне сигнализације. Након великог притиска и петиције дјечакове породице, прелаз је потпуно затворен седам мјесеци послије трагедије, преноси Дејли мејл.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

страдао дјечак

Воз

истрага

Лондон

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