Има најдуже трепавице на свијету, тврди да јој је Буда помогао

Аутор:АТВ редакција
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Жена с најдужим трепавицама на свијету проговорила је о томе зашто сматра да су јој трепавице постале тако дуге.
Ју Ђијансија из Кине држи свјетски рекорд за најдуже трепавице на свијету, при чему је и сама надмашила свој претходни рекорд.
Још 2016. године измјерено је да су дуге 12,40 центиметара, али су наставиле да расту. Пет година касније нарасле су за невјероватних 8,10 центиметара и досегле укупну дужину од 20,5 центиметара, што значи да она и даље чврсто држи свјетски рекорд.
Све њене трепавице су дуге, али она најдужа налазила се на горњем капку њеног лијевог ока. За Гинисову књигу рекорда је објаснила: „Први пут сам примијетила да ми трепавице расту 2015. године. Настављају полако да расту и постају све професионалније и дивље“.
Рекла је како је посјетила разне љекаре како би дошла до разлога иза натпросјечних трепавица, али ниједан љекар није могао да објасни овај невјероватан феномен. Закључила је:
"Покушала сам пронаћи и научне разлоге, попут генетике или нечег другог. Ипак, нико у мојој породици нема тако дуге трепавице као ја, стога се то не може објаснити."
Упркос изнимној дужини њених јединствених трепавица, Ђијансија каже да оне не утичу на њену свакодневицу те да јој штеде вријеме приликом шминкања. Такође вјерује да су њене дуге трепавице можда резултат божанске интервенције, а не науке. Сматра да би могле бити дар који јој је подарио Буда.
Без обзира на разлог због којег има тако дуге трепавице, она сматра да ту особину, којом је поставила рекорд, као и све посебности, треба славити, преноси Дневник.хр.
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