Трикови врло једноставни: Ови јесенски ритуали наводно привлаче новац

Аутор:АТВ редакција
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Јесен се традиционално повезује са жетвом, убирањем плодова и сабирањем свега што је током године посијано и створено.
У различитим народним обичајима и савременим праксама, овај се период сматра изнимно погодним за мале ритуале који симболично представљају жељу за финанцијском стабилношћу, успјехом и благостањем.
Иако ниједан од ових обичаја не може замијенити марљив рад, штедњу и одговорно управљање особним финансијама овакви мали кућни ритуали могу послужити као снажан симболичан подсјетник да направимо нови почетак, уведемо више реда у свакодневне финансије и дубље размислимо о својим материјалним циљевима, пише Нет.хр.
Због тога се у посљедње вријеме све више људи окреће овим праксама како би створили ментални оквир за обиље, привукли нове прилике и осигурали неометан финанцијски ток у свом животу.
Ловор је стољећима био познат као непогрјешиви симбол побједе, успјеха и благостања, па се због тога сасвим природно нашао и у бројним народним вјеровањима везаним за привлачење среће и новца.
Према једном од најстаријих обичаја, у новчаник се ставља један потпуно сух и неоштећен лист ловора. Најбоље га је смјестити између новчаница или поред банковних картица. Вјерује се да на тај начин ловор симболично чува новац који посједујемо, али и стално подсјећа особу да знатно пажљивије располаже оним што има.
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Неки извори предлажу и исписивање конкретних жеља на ловоров лист прије самог стављања у новчаник. Када лист с временом постане врло ломљив или се распадне на мање комаде, једноставно га треба замијенити новим како би се одржао континуитет овог малог ритуала.
Такође се чврсто вјерује да стављање ловоровог листа у радну торбу или на радни сто у канцеларији може знатно повећати шансе за напредовање на послу или добивање жељене повишице.
Цимет је посебан зачин који се у различитим свјетским традицијама редовито повезује с обиљем, топлином дома и општим напретком, а његов специфичан угодан мирис посебно добро одговара јесенској атмосфери.
Овај јесенски ритуал укључује постављање мале количине овог мирисног зачина у украсну здјелицу смјештену непосредно близу улазних врата вашег дома.
Цимет се такође може врло естетски уклопити у богату јесенску декорацију с природним елементима попут сувог лишћа, борових шишарки и ораха. Према старом народном вјеровању, улазна врата представљају главно мјесто кроз које у дом улазе нове животне и пословне прилике.
Управо због тога, цимет на том стратешком мјесту служи као снажан симбол просперитета и позитивне енергије. Један од савремених ритуала чак предлаже да се првог дана у мјесецу узме мали прстохват цимета, стане испред отворених улазних врата и лагано пухне цимет према унутрашњости дома уз позитивне афирмације о доласку великог обиља и богатства.
Жир је недвојбено један од најпрепознатљивијих симбола јесени, а у појединим старим европским вјеровањима одувијек се повезивао с унутрашњом снагом, срећом и незаустављивим материјалним напретком.
Један лијеп, чист и потпуно неоштећен жир може се тијеком цијеле јесени држати у свакодневној торби, на радном столу у уреду или непосредно поред мјеста гдје се у кући чува новац.
За оне који траже једноставнију варијанту, постоји и изнимно занимљив обичај чувања једног посебног новчића који се никада не троши.
Тај специфични новчић заузима посебно мјесто у новчанику и тамо остаје искључиво како би имао важну симболичну улогу магнета за привлачење додатног богатства и дугорочне финансијске стабилности у животу појединца.
За вријеме јесенске равнодневице, која се у неким савременим праксама назива Мабон, изнимно је популарна израда такозване здјеле за новац.
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Овај ритуал служи као видљиви, опипљиви симбол ваше намјере за привлачење материјалног обиља. За овај ритуал потребна вам је мала, беспријекорно чиста и суха здјела, а најбоље је користити керамичку, стаклену или дрвену.
На само дно здјеле стављају се двије до три кашике суве риже која традиционално представља храну и задовољавање свакодневних основних потреба. Преко риже уредно распоредите неколико новчића који симболизирају стварну вриједност рада и поштену размјену. Затим се додаје један штапић цимета за покретачку снагу и неколико сувих ловорових листова за фокусирану намјеру.
На мали комад папира запишите своју искрену намјеру, на примјер жељу за увођењем више реда у властите финанције, те тај папир пажљиво ставите испод здјеле.
Здјела се поставља на видљиво мјесто у дому, најбоље на радни стл или полицу, и служи као стални подсјетник на ваше циљеве које желите остварити у наредним мјесецима.
Јесен обилује и изнимно снажним лунарним фазама, а специфична енергија пуног Мјесеца представља чаробни тренутак кулминације и снажне манифестације.
Док је млади Мјесец идеалан за постављање нових намјера, пуни Мјесец је вријеме када се ти уложени напори напокон исплаћују. Један предиван и врло дискретан ритуал користи снагу чисте воде и древну симболику сребра.
За извођење овог ритуала потребни су вам само једна здјела, чиста вода и један сребрни новчић или обична кованица сребрне боје. Напуните здјелу водом и ставите је тачно на оно мјесто гдје се пуни Мјесец може јасно одражавати на њезиној мирној површини. Затим лагано убаците сребрњак у воду.
Док пажљиво гледате у одраз Мјесеца, визуализујте како се тај један једини новчић невјеројатном брзином умножава све док не видите здјелу потпуно пуну новца.
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Након тога рукама заграбите мало воде из здјеле и симболично пошкропите себе, дубоко осјећајући притом како позитивна енергија богатства испуњава ваше тијело и ум. Тај новчић свакако сачувајте у новчанику као особни талисман за новац.
Ритуали за привлачење новца никако нису само физичке радње с предметима, већ и врло свјесне свакодневне навике које помажу да наш ум и енергија буду савршено усклађени с фреквенцијом обиља. Јутро увелике обликује цијели ваш дан, стога је апсолутно кључно да јутарњи начин размишљања буде усмјерен на дубоку захвалност и потпуну отвореност према примању добара.
Афирмације су изврстан и доказан алат за репрограмирање подсвијести и ума. Запишите их на мале папириће и храбро ставите на огледало у купаоници или на хладњак у кухињи.
Реченице попут "Отворена сам према неограниченим могућностима прихода" или "Привлачим новац кроз неизмјерну радост и невјеројатну лакоћу" треба редовно понављати наглас и с пуним, искреним осјећајем.
Те наизглед једноставне реченице с временом постају ваша нова унутрашња истина. Када доиста повјерујемо да новца има сасвим довољно за све нас и да га искрено заслужујемо, тада широм отварамо врата његовом знатно лакшем доласку у наш свакодневни живот и рад.
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