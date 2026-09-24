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Не бацајте храну: Ако вам се кромпир пребрзо квари, прочитајте овај трик

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24.09.2026 20:04

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Кромпир је врста биљака скривеносеменица из породице помоћница. Узгаја се широм планете и користи за исхрану људи и домаћих животиња, јер посједује подземно стабло веома богато скробом. Реч „кромпир“ се може односити на било саму биљку или на јестиву кртолу. Пореклом је из Јужне Америке, са Анда.
Фото: pexels/Engin Akyurt

Кромпир је једна од намирница коју често купујемо у већим количинама, очекујући да ће без проблема трајати недјељама.

Ипак, врло брзо могу да се појаве клице, а кромпир може да постане мекан и смрежуран.

За то често нису криви сами кромпири, већ услови у којима их држимо.

Топлота, свјетлост и влага убрзавају клијање

Кромпир такође не би требало чувати заједно са луком и јабукама, јер то може да убрза његово клијање.

За дужи вијек кромпира, дакле, нису потребни никакви посебни трикови. Најважније је да га заштитите од топлоте и свјетлости, омогућите му довољно ваздуха и повремено провјерите у каквом је стању.

Тако ће дуже остати чврст и спреман за припрему, а мање кромпира завршиће непотребно у канти за отпатке.

Кромпиру највише сметају топлота, свјетлост и влага. Зато га не би требало држати на мјестима у близини шпорета, машине за судове или на директној сунчевој свјетлости.

На собној температури кромпир добија својеврсни сигнал да су наступили добри услови за раст, па почиње да клија.

Најбоље је да га чувате на хладном, потпуно тамном, сувом и добро провјетреном мјесту. Идеална температура је око 6 до 8 степени Целзијуса. То може бити хладнија остава, подрум или неогријана гаража.

Топлотна купола

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Умјесто пластичне кесе, бољи избор су дрвена или картонска гајбица, односно корпа која омогућава циркулацију ваздуха. Гајбицу можете обложити новинским папиром, а кромпир прекрити тамном тканином како до њега не би допирала свјетлост.

Прегледајте кромпир једном недјељно

Чак и када га правилно чувате, добро је да кромпир отприлике једном недјељно прегледате, преноси Данас.

Мекане, влажне, оштећене или јако проклијале кромпире треба уклонити јер могу да убрзају кварење осталих. Између слојева кромпира можете ставити папир или танак картон, који ће помоћи да се смањи задржавање влаге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кромпир

Савјети

трикови

Храна

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